Норвегія є одним із глобальних лідерів у підтримці України – Президент за результатами зустрічі з Йонасом Гаром Стере в Осло

У межах офіційного візиту до Королівства Норвегія Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави висловив подяку Норвегії та особисто голові уряду за глобальне лідерство в підтримці України.

«Ваші рішення та дії є не просто вчасними й вагомими, вони є прикладом для інших – прикладом лідерства. Коли є не просто небайдужі люди, а коли всьому суспільству не байдуже. І коли є не просто окремі сильні особистості, які просувають необхідність допомагати в обороні від геноцидної агресії, а коли відчувається сильний характер усієї держави. Норвегія справді на боці свободи й нормальних, мирних правил життя», – сказав Президент під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

Володимир Зеленський подякував Прем’єр-міністру, уряду та парламенту Норвегії, а також норвезькому суспільству за допомогу, яку отримує Україна.

Лідери обговорили підтримку української оборони, протидію спробам блокування навігації в Чорному морі з боку Росії, захист українських населених пунктів від російського терору, а також оцінили загальний прогрес та перспективи двосторонньої співпраці.

Президент розповів про черговий удар Росії балістичними ракетами по цивільних об’єктах в Україні, унаслідок чого постраждало понад 50 мирних жителів. Тож, за його словами, посилення повітряного щита залишається критичним пріоритетом для України.

«Це буквально основа життя зараз для більшості українців – ППО. Норвегія підтримала нас, зокрема системами NASAMS. Норвегія стала першою країною, що ухвалила довготермінову програму підтримки України. І сьогодні ми говорили й говоритимемо про такі ж конкретні речі, які зможуть уберегти тисячі життів українців у наступному році, а також збільшити тиск на агресора», – заявив Володимир Зеленський.

Президент також відзначив важливість саміту країн Північної Європи, який відбудеться сьогодні в Осло.

«Україна справді цінує такий формат роботи – «Україна + пʼять». Дякую вам за допомогу в захисті нашої країни, наших людей, наших родин», – сказав Глава держави.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере запевнив у подальшій допомозі Україні й нагадав про п’ятирічний пакет підтримки української оборони, економіки та відбудови. Зокрема, Норвегія сьогодні оголошує про додаткову підтримку України.

«Пан Президент Зеленський та його уряд повинні платити медикам, учителям та іншим працівникам. І ми маємо змогу надати допомогу в 1 мільярд доларів у 2023 році. Також ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на майже 800 мільйонів доларів. Крім того, ми можемо оголосити, що з перших місяців 2024 року надаватимемо пряму економічну підтримку цим критично важливим сферам, щоб не було жодних затримок у допомозі українському народу», – зазначив він.

Йонас Гар Стере повідомив, що Норвегія прагне посилити захист критичної інфраструктури України, надаючи додаткові засоби протиповітряної оборони. Також збільшується співфінансування з європейськими партнерами у галузі оборонної промисловості для виготовлення більшої кількості боєприпасів для Збройних Сил України. Крім того, Норвегія запроваджує зимовий пакет допомоги, що передбачає постачання їжі, води й теплого одягу.

«Ми продовжимо підтримувати право України захищати себе та ключові принципи міжнародного права», – резюмував Прем’єр-міністр Норвегії.