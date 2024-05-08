Нові домовленості між регіонами України та Європи посилять захист і безпеку – Президент на другому Міжнародному саміті міст і регіонів

Президент Володимир Зеленський у День Європи взяв участь у другому Міжнародному саміті міст і регіонів. На заході також були присутні: Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, народні депутати, урядовці, представники українських та іноземних органів самоврядування.

Глава держави зазначив, що всі ми сьогодні відзначаємо День Європи – об’єднаної, заснованої на праві та співпраці. І саме тому – найсильнішої за весь час і найбільш налаштованої на мир. Він додав, що зараз для Європи такий самий вирішальний час, як був тоді, коли сучасний проєкт об’єднаної та мирної Європи лише починався.

«Кожен із вас бачить, що Путін прийшов на нашу землю так само, як Гітлер ішов на землі інших народів: злочинно, неспровоковано й абсолютно потворно. На жаль, так само це може статись і з нашими народами. Тому наша з вами взаємодопомога – це робота, щоб не тільки один цей агресор програв, а щоб сама ідея будь-якої війни у Європі знову була розбита», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що на другому Міжнародному саміті міст і регіонів присутні представники 18 країн і Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Він подякував їй та іншим європейським лідерам за підтримку України.

«У червні має розпочатися новий, дуже важливий етап – етап перемовин про вступ України до ЄС. І я прошу вас і надалі нарощувати співпрацю між усіма нами у Європі. Робіть усе можливе, щоб ми всі на рівні своїх країн і на рівні всієї Європи не втрачали жодного шансу на безпеку, спокій та спільні результати. І сьогодні підготовлені нові домовленості між нашими громадами – України та ваших країн, нові угоди, які додадуть усім нам потрібної сили», – зазначив Глава держави.

Роберта Мецола зауважила, що ЄС стоїть разом з українцями із самого початку повномасштабного вторгнення й надалі всіляко допомагатиме, засуджуватиме агресора, ухвалюватиме санкції проти Кремля, а також притягатиме всіх причетних до воєнних злочинів до відповідальності. Президентка Європарламенту також висловила впевненість у європейському майбутньому України.

«Шлях до вступу, безумовно, буде складним, і український шлях багато в чому є унікальним, бо треба враховувати невідкладність відбудови української інфраструктури, економіки. Але ЄП, ЄС будуть готові допомагати. Ми повернемося й відбудуємо разом, тому що Україна – це Європа, а Європа – то є Україна», – заявила вона.

Міжнародний саміт міст і регіонів започаткований, щоб об’єднати зусилля України та світу. Уперше він відбувся торік 20 квітня. І вже, за словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, продемонстрував свою ефективність. За цей час уклали понад 1600 партнерських угод, найбільше – з громадами та регіонами Польщі й Німеччини. Очільник уряду анонсував, що сьогодні на саміті будуть представлені нові проєкти, і закликав громади та регіони об’єднувати зусилля для допомоги енергосектору України.

«Останні кілька місяців Росія інтенсивно атакує наші електростанції, підстанції, інші об’єкти. Знищено або пошкоджено понад 800 обʼєктів теплопостачання, втрачено до 8 ГВт електрогенерації, пошкоджені системи розподілу. Відновлення потребує величезних коштів і величезних зусиль», – сказав Денис Шмигаль.