Новий пакет допомоги, посилення ППО та патронат над Запоріжжям: Президент провів переговори з Прем'єр-міністром Нідерландів

У Запоріжжі Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Глава держави подякував очільникові уряду Нідерландів за відвідання Запоріжжя, яке розташоване за кілька десятків кілометрів від зони бойових дій, і запропонував Нідерландам узяти патронат над Запорізькою областю щодо потреб в енергетичній сфері, захисті шкіл, будівництві укриттів тощо.

Основну увагу приділили обговоренню того, як посилити захист від російського терору й наблизити справедливий мир для України.

«Ключові речі – це ППО, постачання систем Patriot і ракет, збільшення нашого флоту F-16. Є щодо цього в нас ідеї. Також – оборонні пакети для України: снаряди, техніка – і санкції проти Росії – усе те, що не дозволяє Росії відкривати нові фронти для України», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський також зауважив, що Нідерланди є лідером у коаліціях ППО та F-16, а також у реалізації пункту Формули миру щодо справедливості й беруть участь у спільній роботі для притягнення Росії до відповідальності за війну.

«Важливо, щоб ми разом працювали на те, щоб і Путін особисто, і всі, хто реалізовує його божевілля, відповідали за цю агресію – за вбивства українців, за депортацію дітей та всі інші злочини цієї війни», – сказав Глава держави.

Крім того, сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію, забезпечення укриттями, допомогу енергетичному сектору України, а також підготовку до наступного саміту НАТО, що відбудеться в Нідерландах.

Дік Схооф запевнив у подальшій допомозі Україні в захисті від російської агресії та оголосив про надання нового пакета допомоги, який буде спрямований на підтримку енергетичної системи й міститиме обладнання для розмінування, медичної допомоги тощо.

Також у Запоріжжі Володимир Зеленський і Дік Схооф заслухали доповідь представників Повітряних сил та ГУР про особливості російського повітряного терору, тактику застосування ракет, дронів і КАБів по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі. Вони наголосили, що потрібні зусилля для зупинки цього терору: надання Україні дозволу й засобів для ураження аеродромів базування та посилення санкційного тиску на Росію. Діку Схоофу надали всю необхідну інформацію про ракети, які застосовує Росія проти України, та про те, скільки в них західних компонентів – і американських, і європейських.

«Ми цінуємо те, що Нідерланди зараз взяли лідерство й будуть із нами працювати. І я попросив, щоб працювали з іншими партнерами, щоб санкції були справді ефективними, щоб вони стовідсотково працювали проти цієї війни», – додав Президент.