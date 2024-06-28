Новий пакет допомоги та підготовка до другого Саміту миру: у Києві відбулася зустріч президентів України та Словенії

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.

Глава Української держави назвав цей візит у День Конституції України дуже символічним і подякував за всю підтримку, яку Словенія надає нашій країні і в боротьбі з російською агресією, і на шляху до членства в ЄС.

Під час зустрічі лідери обговорили ситуацію на полі бою, зокрема на Харківському напрямку, спільну роботу на рівні Євросоюзу та підготовку двосторонньої безпекової угоди між Україною та Словенією.

Окремо приділили увагу результатам першого Саміту миру. Володимир Зеленський відзначив участь Словенії у заході та, зокрема, виступ Наташі Пірц Мусар, під час якого вона зазначила, що Україна захищає не лише себе, а й міжнародне право.

Президент поінформував про роботу з підготовки другого Саміту миру.

«Ми готуємо групи країн щодо пунктів Формули миру. Ми всі, хто справді хоче миру, маємо розробити плани дій щодо всіх безпекових аспектів, які були порушені Росією. Ми не хочемо затягувати цю війну і маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру», – сказав Глава держави.

Наташа Пірц Мусар подякувала за те, що Україна першою прийшла на допомогу, коли дві третини Словенії опинилися під водою через масштабну повінь торік улітку.

Вона наголосила на підтримці України з боку Словенії та повідомила, що словенський уряд схвалив додаткові 5 млн євро на гуманітарні потреби нашої країни.

Наташа Пірц Мусар також зазначила, що Словенія підтримує Формулу миру, бере участь у зустрічах щодо окремих її пунктів та є членом Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

«Немає політика, який не хотів би миру. Ми всі розуміємо ризики. Але Україна – це та країна, яка повинна вирішувати, коли й за яких умов вона вестиме переговори. І тут ми на вашому боці», – підсумувала Президентка Словенії.