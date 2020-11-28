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ОАЕ передали Україні 100 тис. експрес-тестів на COVID-19 та 200 тис. захисних масок

2 грудня 2020 року - 19:52

ОАЕ передали Україні 100 тис. експрес-тестів на COVID-19 та 200 тис. захисних масок

У межах домовленостей про медичну допомогу Україна отримала від уряду ОАЕ 100 тис. наборів для експрес-тестування на COVID-19 IgM/IgG та 200 тис. захисних масок. Про це повідомили під час зустрічі заступника керівника Офісу Президента України Юлії Соколовської з дружиною Посла Об’єднаних Арабських Еміратів пані Аль-Каабі.

Юлія Соколовська подякувала ОАЕ за підтримку в подоланні пандемії COVID-19 в Україні. Вона зазначила, що отримані тести та засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров’я МОЗ України, який і розподілятиме їх по регіонах.

Окремо заступник керівника Офісу Президента привітала Посольство Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні з нагоди Національного дня ОАЕ, який відзначають сьогодні, 2 грудня.

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