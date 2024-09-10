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Оборонна підтримка, відбудова та шлях до ЄС: Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Естонії

12 вересня 2024 року - 15:31

Оборонна підтримка, відбудова та шлях до ЄС: Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Естонії

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із Президентом Естонії Аларом Карісом.

Володимир Зеленський подякував Алару Карісу та його дружині за участь у Саміті перших леді та джентльменів, який сьогодні відбудеться в Києві.

Президент України також відзначив рішення Естонії виділяти щороку 0,25% ВВП на оборонні потреби нашої держави. Це закріплено у двосторонній безпековій угоді. 

«Вдячні за вашу підтримку в усіх сферах і дуже важливу угоду про співробітництво у сфері безпеки між нашими країнами. Ми дуже раді, що маємо таку кількість стратегічних партнерів», – наголосив Глава Української держави.

Крім того, він подякував за активну участь Естонії у відбудові нашої країни, зокрема за вже реалізовані проєкти на Житомирщині.

Окрему увагу під час зустрічі приділили євроінтеграційному поступу України. Володимир Зеленський відзначив вагому експертну підтримку нашої держави з боку Естонії в переговорному процесі.

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Глава держави зустрівся з президентами Литви й Естонії та Прем’єр-міністеркою Латвії у Києві

12 вересня 2024 року - 16:20
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