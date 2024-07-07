Оборонна співпраця та потреби наших Сил оборони: Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою 

У Варшаві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Глава держави подякував Анджею Дуді за підтримку України та внесок Польщі в боротьбу з російською агресією.

«Польща, незалежно від внутрішніх політичних процесів, об’єднана навколо України. Дякую вам за цю позицію щодо підтримки України – нашої незалежності, суверенітету та допомоги українцям із самого початку війни», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також відзначив підтримку України на шляху до ЄС і НАТО з боку Польщі.

«Ми багато чого досягли за ці понад два роки: від заявки на кандидатство та інших кроків щодо переговорів до відкритого шляху щодо членства в Євросоюзі. Дякуємо за вашу позицію. Віримо в мирну, сильну Україну разом із мирною, сильною Польщею. Українська армія захищає безпеку Польщі та всієї Європи. І ми вдячні, що Польща завжди нам допомагає», – сказав Президент.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда детально обговорили оборонну співпрацю та потреби Сил оборони України.

Президенти відзначили важливість інавгураційного Саміту миру, підписаної сьогодні двосторонньої безпекової угоди та нового оборонного пакету нашій країні від Польщі.