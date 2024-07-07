Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Великою Британією та Нідерландами, є хороші нові деталі такої нашої співпраці – звернення Президента
Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Великою Британією та Нідерландами, є хороші нові деталі такої нашої співпраці – звернення Президента

7 липня 2024 року - 20:23

Переглянути всі відео
ностанні новини

Оборонна співпраця та потреби наших Сил оборони: Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою 

8 липня 2024 року - 18:00

Новий оборонний пакет, повернення енергетичної безпеки та підготовка Українського легіону: Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Туском

8 липня 2024 року - 16:48

Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у звʼязку із сьогоднішньою російською атакою – Володимир Зеленський

8 липня 2024 року - 15:46

Україна та Польща уклали безпекову угоду: документ передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів

8 липня 2024 року - 14:47

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Республіки Польща
Робочий візит Президента України до Республіки Польща

8 липня 2024 року - 12:49

Перейти до всіх галерей

Оборонна співпраця та потреби наших Сил оборони: Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою 

8 липня 2024 року - 18:00

Оборонна співпраця та потреби наших Сил оборони: Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою 

У Варшаві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Глава держави подякував Анджею Дуді за підтримку України та внесок Польщі в боротьбу з російською агресією.

«Польща, незалежно від внутрішніх політичних процесів, об’єднана навколо України. Дякую вам за цю позицію щодо підтримки України – нашої незалежності, суверенітету та допомоги українцям із самого початку війни», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також відзначив підтримку України на шляху до ЄС і НАТО з боку Польщі.

«Ми багато чого досягли за ці понад два роки: від заявки на кандидатство та інших кроків щодо переговорів до відкритого шляху щодо членства в Євросоюзі. Дякуємо за вашу позицію. Віримо в мирну, сильну Україну разом із мирною, сильною Польщею. Українська армія захищає безпеку Польщі та всієї Європи. І ми вдячні, що Польща завжди нам допомагає», – сказав Президент.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда детально обговорили оборонну співпрацю та потреби Сил оборони України.

Президенти відзначили важливість інавгураційного Саміту миру, підписаної сьогодні двосторонньої безпекової угоди та нового оборонного пакету нашій країні від Польщі.

ф

Робочий візит Президента України до Республіки Польща

8 липня 2024 року - 12:49
Версія для друку