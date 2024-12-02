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Обов’язковою умовою вступу України до ЄС є те, що наша країна має гарантувати всім своїм громадянам рівні можливості – Олена Зеленська під час виступу на Національному форумі прав людей з інвалідністю

3 грудня 2024 року - 15:02

Обов’язковою умовою вступу України до ЄС є те, що наша країна має гарантувати всім своїм громадянам рівні можливості – Олена Зеленська під час виступу на Національному форумі прав людей з інвалідністю

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у Національному форумі прав людей з інвалідністю, який відбувся в Києві 2–3 грудня.

«Цей захід цінний тим, що збирає громадських активістів, представників влади, міжнародних партнерів. Саме так і треба розмовляти та діяти. Тільки разом. Коли почалося повномасштабне вторгнення, для нашої держави першочерговим було вижити. Але майже одразу стало зрозуміло, що «вижити» означає не просто фізично вціліти, але й не спинитися в розвитку», – сказала дружина Президента.

На форумі зібралося понад 200 учасників, серед яких представники та представниці громадських і міжнародних організацій, органів місцевого самоврядування та бізнесу.

Ключовий результат заходу – напрацювання «Порядку денного на 2025 рік» від спільноти людей з інвалідністю. Це стратегічний документ, у якому визначені пріоритетні напрями роботи для захисту прав людей з інвалідністю.

Документ передбачає вісім кроків:

●         Забезпечити перехід до правозахисної моделі інвалідності та повноцінне впровадження системи оцінки функціонування, інвалідності та здоров’я для цивільних і військових.

●         Розпочати реформу деінституціалізації послуг для дорослих з інвалідністю та людей старшого віку.

●         Взяти на себе зобов’язання розпочати реформу чинного законодавства щодо дієздатності та впровадження інструментів підтримки ухвалення рішень.

●         Гарантувати можливість реалізації права на працю для всіх людей з інвалідністю на відкритому ринку праці.

●         Долучати спільноту людей з інвалідністю до процесів ухвалення рішень на всіх рівнях щодо їхньої безпеки під час війни, катастроф та інших стихійних лих.

●         Забезпечити доступ ВПО з інвалідністю до архітектурно доступного житла.

●         Продовжувати реформу надання соціальних послуг, базуючись на міжнародних стандартах прав людини.

●         Реалізувати право на участь у політичному житті країни: безперешкодно обирати та мати всі інструменти для висування своєї кандидатури на виборах.

«Одна з умов євроінтеграції – деінституціалізація. За цим стриманим терміном – людський, абсолютно базовий запит на гуманність. Не тримати людей в ізоляції. Ми не можемо допустити, щоб наші захисники та захисниці, військові після поранення потрапляли до інтернатних закладів. Ми не можемо далі заплющувати очі на те, що дорослі люди з інвалідністю живуть за парканами», – наголосила Олена Зеленська.

Дружина Президента також відзначила рішення Кабінету Міністрів почати фінансування послуги підтриманого проживання для людей старшого віку та осіб з інвалідністю для ВПО. Вона закликала громади подавати заявки на цю послугу до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Національний форум прав людей з інвалідністю організували громадська спілка «Ліга Сильних» разом із громадською організацією Fight For Right за підтримки міжнародних партнерів.

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