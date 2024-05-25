Очікуємо лідерів Африки на Саміті миру і всім вам бажаємо миру – Президент України звернувся до африканських народів з нагоди Дня Африки

Дорогі друзі!

Шановні народи Африки!

Я радий звернутися до вас з нагоди глобального відзначення Дня Африки – Африки, яка завжди мала та завжди матиме значення для розвитку всього людства. Зараз кожен справжній лідер бачить, що сили на планеті змінюються, і в цьому столітті бути справді сильним буде неможливо без співпраці та взаємоповаги з націями Африки. І це не щось суто політичне. Це факт нашого життя на планеті: Африка, її люди, її можливості, її стабільність будуть визначати, на що здатен увесь наш світ.

Я щиро бажаю, щоб Африка була континентом миру, поваги до кожної спільноти та незмінно суверенних націй, чий голос незмінно важитиме, коли вирішуються глобальні справи. Кожній зовнішній силі вже варто звикнути до того, що ваш континент є домом для його народів і ви самі обираєте, хто заслуговує на вашу прихильність. Саме так і має бути.

Попри жорстоке повномасштабне російське вторгнення на нашу землю Україна робить максимум, щоб практичними справами підтвердити нашу філософію ставлення до інших народів – нашу повагу до кожного народу. Перше – ми зірвали морську блокаду наших портів, розпочату російським флотом, і відновили морський експорт, а також гуманітарне постачання нашого продовольства. Зерно з України вже додає продовольчої безпеки таким країнам, як Єгипет, Алжир, Лівія, Нігерія, Судан, Ефіопія, Сомалі. І ми розширюємо наше постачання продовольства. Ми готові допомагати більше. Ми готові будувати продовольчі хаби в Африці та інвестувати свій досвід у технологічний розвиток ваших країн. Зокрема, нещодавно ми говорили про це із лідером Мозамбіку. Сподіваюся на співпрацю також і з іншими країнами. Друге – Україна завжди з повагою ставилася до тисяч і тисяч студентів із країн Африки, які протягом десятиліть приїжджали на навчання в наші університети. Зрозуміло, що зараз, у час війни на нашій землі, освітній обмін обмежений. Проте він обов’язково буде відновлений – і на основі сучасних потреб. Кожен народ заслуговує на достатньо міцний освітній суверенітет, щоб мати у своїй країні власний фундамент для суспільного розвитку, щоб молоді люди залишалися вдома та будували життя з користю для своєї батьківщини. Ми готові допомагати цьому. І третій пункт – основа основ сучасного життя – енергетика. Через удари російських ракет, через удари російських дронів по наших електростанціях нам необхідно повністю перебудувати українську енергетику – зробити її більш децентралізованою, більш сучасною, більш захищеною, і ми це обов’язково зробимо. Україна буде відбудована. Така відбудова є можливістю і для інвестицій у нашу країну, які допоможуть також країнам-партнерам, і водночас дозволить нам експортувати набутий досвід безпеки та сучасної енергетики. Ми будемо готові ділитися цим досвідом для зміцнення енергетичної незалежності африканських друзів. Доля України – бути донором безпеки, і це зможе посилити наших партнерів, зокрема в Африці.

Дорогі друзі!

Нещодавно ми здійснили найбільшу одночасну хвилю відкриття посольств в Африці. Ми відкрили десять нових посольств на континенті. І ми продовжимо розширення нашої присутності та, сподіваюсь, співпраці. Ми завжди прагнемо до взаємної вигоди й ніколи не використовуємо наші можливості на шкоду іншим народам, їхньому суверенітету, їхньому благу. І саме це потрібно в нашому світі – у світі, у якому завжди мають спрацьовувати тільки формули миру, формули поваги, формули розвитку. Хай це будуть наші з вами спільні формули! Очікуємо лідерів Африки на Саміті миру і всім вам ми бажаємо миру! Я ще раз вітаю вас із вашим днем – Днем Африки!

Дякую за увагу!

Слава Україні!

