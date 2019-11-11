Очікуємо, що обсяг торгівлі між Україною та Литвою перевищить рекордні показники минулого року – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив міцні економічні зв’язки між Україною та Литвою і висловив сподівання, що цьогорічний обсяг двосторонньої торгівлі перевищить рекордні показники минулого року.

Виступаючи на відкритті П’ятого українсько-литовського економічного форуму у Вільнюсі, Глава держави подякував організаторам за проведення заходу та наголосив, що для нього важливо зустрітися з бізнесменами та обмінятися думками про те, як політики та урядовці можуть поліпшити співпрацю двох держав у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

«Україну та Литву єднають давні економічні зв’язки. Їхні корені сягають часів торговельного шляху «із варяг у греки» та навіть глибше. Торговельні зв’язки між нашими народами ніколи не припинялися, активно розвивалися й набували нових якісних форм», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що значний досвід литовських підприємців щодо співпраці з провідними компаніями Європи та успішна адаптація до європейських стандартів дадуть змогу спільно нарощувати вигідні економічні зв’язки й виходити на ринки інших країн.

«Ми очікуємо, що обсяги нашої двосторонньої торгівлі товарами та послугами перевищать показники минулого, рекордного року. Як сказав колега – 2 млрд буде краще», – зазначив Президент.

Глава держави закликав литовський бізнес інвестувати в Україну.

«Хочу звернутися до представників литовських компаній, які присутні в цьому залі: сьогодні Україна є гарним місцем для інвестицій. Приємно, що в останні роки литовські компанії не тільки не залишили український ринок, а й продовжили розвивати свої інвестиційні проекти», – наголосив Володимир Зеленський.

Як приклад він назвав литовські компанії, що працюють в Україні: «БТ Інвест» («Новус»), «Трайдяніс», «Модус Груп», «БОД Груп» тощо.

«Це ще раз підтверджує, що ми налаштовані на спільний подальший розвиток та маємо значний потенціал для реалізації нових проектів», – додав Володимир Зеленський.

Президент назвав символічним, що 27 листопада відкривається друга литовська сонячна електростанція в Івано-Франківській області.

«Інвестуйте в Україну! Маємо надію, що результатом роботи форуму будуть нові ідеї та нові взаємовигідні зв’язки між підприємствами, компаніями та окремими регіонами України й Литви», – резюмував Глава держави.