Одна з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, – прискорити наш процес вступу до ЄС – Володимир Зеленський

Україна заслужила право рухатися швидше на шляху до ЄС, і саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників Міжурядової конференції Європейського Союзу з аеропорту Кишинева дорогою на саміт Групи семи.

Глава держави наголосив, що сьогодні важкий день для України. Вночі Росія здійснила черговий масований удар по наших містах, є загиблі й багато поранених, значні руйнування та пожежі, російський дрон ударив по Києво-Печерській лаврі – християнській святині, історія якої сягає XI століття. Але водночас українці запам’ятають цей день завдяки рішенням, які сьогодні ухвалюються.

«Це рішення, які проводять ще одну чітку лінію між Європою і тупою диктатурою в Москві – диктатурою, яка хоче знищити нашу Європу й усе, що ми разом збудували. Те, що відбувається сьогодні – відкриття першого кластера в переговорах про вступ України та Молдови, – є чітким сигналом про те, що прогрес Європи не зупинити. Ми наполегливо працювали, щоб дійти до цього моменту», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Україна подала заявку на членство в ЄС разом із Молдовою і разом країни отримали кандидатський статус.

«Ми вважаємо, що одна з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, – це прискорити наш процес вступу, прискорити відкриття кластерів. Часто складається враження, що нам завжди доводиться боротися сильніше від інших, щоб рухатися вперед на нашому шляху до ЄС. Україна заслужила право рухатися швидше. І саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський переконаний, що відкриття всіх шести кластерів продемонструє чітку європейську відповідь на ескалацію атак з боку Росії та постійну відмову від переговорів.

«Ми пропонували Путіну зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. Він не хоче. Ми обговорювали зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях G7 за участю всіх демократичних держав. Путін не хоче. Учора ми обговорили з Президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні Президенту Трампу. І ми побачимо, що із цього вийде», – сказав Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, якщо Росія відмовиться від переговорів і цього разу, потрібно посилити санкційний тиск. Саме додаткові санкції та прискорення вступу України й Молдови до Європейського Союзу є тими політичними рішеннями, які продемонструють рішучість і стійкість.

Також Президент подякував партнерам за готовність продовжувати підтримку української оборони як на двосторонньому рівні, так і через програму PURL.

«Хочу подякувати кожному з вас. Дякую всім лідерам. Дякую, Урсуло, Антоніу. Дякую всім. І дякую кожному європейському серцю, яке знає: Європа переможе російську диктатуру. І, звісно, я вдячний кожному українцю, всім нашим людям, мільйонам українців, які захищають нашу країну, ставлять Росію на місце й досягають результатів, потрібних Україні, а отже, і результатів, потрібних Європі. Дякую!» – підсумував Глава держави.

П’ятнадцятого червня під час Міжурядової конференції Європейського Союзу в Люксембурзі країни ЄС одноголосно ухвалили рішення відкрити перший із шести переговорних кластерів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Він називається «Основи» і в буквальному сенсі є основним кластером – стосується правосуддя, верховенства права та основоположних прав. Саме його відкриття означає початок реальних і предметних переговорів про вступ України до ЄС. За процедурою далі має відбутися відкриття ще пʼяти кластерів: «Внутрішній ринок», «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», «Зелений порядок денний та стале з’єднання», «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості» й «Зовнішні відносини». Україна вже цього місяця готова відкрити решту кластерів.