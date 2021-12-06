Одним із пріоритетів України є відстоювання цінностей свободи та демократії – Президент на саміті за демократію

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у віртуальному саміті за демократію, ініційованому Президентом США Джозефом Байденом.

У відеовиступі Глава Української держави подякував Президентові Сполучених Штатів за ініціативу щодо проведення саміту, присвяченого боротьбі з корупцією, захисту прав людини та протидії авторитаризму.

«Ці виклики сьогодні є ключовими для Європи та світу в цілому. Україна, як ніхто інший, готова долати їх», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що незалежність, свобода та демократія є частиною ДНК українців, і нагадав історію становлення України як незалежної держави: «30 років тому наш народ у демократичний спосіб ухвалив рішення створити власну та незалежну державу, коли 1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності України».

За словами Глави держави, Україна, поза сумнівом та без жодної зайвої скромності, є лідером демократичних перетворень у регіоні. Він розповів про низку важливих та успішних кроків на цьому шляху.

«Ми ухвалили закон про деолігархізацію. Завершуємо реформу децентралізації, відновлюємо механізм народовладдя, розбудовуємо інститути прямої демократії», – зауважив Президент України.

За словами Володимира Зеленського, гарантовані, захищені права людини є основою успішної та прогресивної країни, тож наша держава й надалі упевнено рухатиметься вперед на цьому шляху.

«Робитимемо все для забезпечення гендерної рівності, захисту жінок, дітей, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та кожного окремого громадянина», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що Україна досягла суттєвого прогресу в розбудові власних демократичних інституцій і є надійним партнером для всіх, хто готовий ставати на захист демократії та свободи у світі.

«Об’єднавшись, ми маємо зробити цей світ вільнішим, безпечнішим, демократичнішим. Наполегливо втілюємо це в життя. І продовжимо це робити», – резюмував Володимир Зеленський.