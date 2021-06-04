Офіс Президента України посилює гуманітарний та інформаційний напрямки роботи

Динамічний ритм роботи, залучення нових фахівців для виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням діяльності Президента України, та збільшення функціональних обов'язків працівників Офісу Глави держави зумовили ухвалення низки кадрових рішень.

З метою переформатування роботи на гуманітарному напрямку заступником керівника Офісу Президента України, відповідальним за цей напрямок, призначено Олексія Дніпрова, який має відповідний досвід практичної роботи на посадах в органах виконавчої влади, зокрема в системі освіти.

Юрій Костюк, який працював заступником керівника Офісу Президента України, призначений радником Президента України та сфокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави та стрімкої трансформації суспільних процесів. Також Юрій Костюк і надалі відповідатиме за підготовку промов та виступів Глави держави.

Керівником Апарату Офісу Президента України призначено Марію Вітушок, яка є кадровим дипломатом, має відповідний досвід роботи за кордоном та значний досвід роботи в державній системі України, зокрема на посадах в Апараті РНБО, Кабінеті Міністрів, Адміністрації Президента.

За результатам відбору та співбесіди після завершення всіх процедур, необхідних для оформлення, на посаду прес-секретаря Президента України призначено Сергія Никифорова. Зважаючи на його досвід професійної роботи в журналістиці, очікуємо подальшої розбудови ефективної комунікації з представниками засобів масової інформації, формування прозорої системи висвітлення діяльності Президента України.

Володимир Зеленський переконаний, що поєднання досвіду та нових творчих підходів дасть можливість посилити Офіс Президента та активізувати роботу за відповідними напрямками.