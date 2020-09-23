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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

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Офіс Президента України висловлює глибокі співчуття у зв'язку із загибеллю співробітниці посольства США

1 жовтня 2020 року - 16:25

З великим сумом дізналися про те, що в лікарні померла громадянка Сполучених Штатів Америки, співробітниця американського посольства у Києві. Жінку з травмою голови 30 вересня знайшли перехожі просто неба біля залізниці у Шевченківському районі столиці. У неї залишилося четверо дітей і чоловік. Висловлюємо наші найщиріші співчуття рідним, друзям і колегам загиблої.

Правоохоронні органи України проводять невідкладні слідчі дії для з'ясування всіх обставин цієї страшної події. Наразі розглядається версія як навмисного вбивства, так і нещасного випадку. Наголошуємо на необхідності оперативного та всебічного розслідування. Якщо ця трагедія сталася через злий умисел, винні мають понести законне покарання.

Українська влада та Офіс Президента зокрема всіляко сприятимуть встановленню всіх обставин цього жахливого випадку.

                                                                                         

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