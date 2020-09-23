Офіс Президента України висловлює глибокі співчуття у зв'язку із загибеллю співробітниці посольства США

З великим сумом дізналися про те, що в лікарні померла громадянка Сполучених Штатів Америки, співробітниця американського посольства у Києві. Жінку з травмою голови 30 вересня знайшли перехожі просто неба біля залізниці у Шевченківському районі столиці. У неї залишилося четверо дітей і чоловік. Висловлюємо наші найщиріші співчуття рідним, друзям і колегам загиблої.

Правоохоронні органи України проводять невідкладні слідчі дії для з'ясування всіх обставин цієї страшної події. Наразі розглядається версія як навмисного вбивства, так і нещасного випадку. Наголошуємо на необхідності оперативного та всебічного розслідування. Якщо ця трагедія сталася через злий умисел, винні мають понести законне покарання.

Українська влада та Офіс Президента зокрема всіляко сприятимуть встановленню всіх обставин цього жахливого випадку.