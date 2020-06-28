Офіс Президента вітає призначення Кирила Буданова на посаду начальника Головного управління розвідки МОУ

Офіс Президента України дякує Василю Бурбі, який обіймав посаду начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він проявив свою високу ефективність та професійність і зробив чималий внесок у покращення безпекової ситуації в Україні.

Водночас Офіс Президента вітає призначення Кирила Буданова на цю посаду. Зміна начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань.

Кирило Буданов є офіцером ГУ розвідки Міністерства оборони.