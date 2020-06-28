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Офіс Президента вітає призначення Кирила Буданова на посаду начальника Головного управління розвідки МОУ

5 серпня 2020 року - 20:03

Офіс Президента України дякує Василю Бурбі, який обіймав посаду начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він проявив свою високу ефективність та професійність і зробив чималий внесок у покращення безпекової ситуації в Україні.

Водночас Офіс Президента вітає призначення Кирила Буданова на цю посаду. Зміна начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань.

Кирило Буданов є офіцером ГУ розвідки Міністерства оборони.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №307/2020

Про звільнення В.Бурби з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №308/2020

Про призначення К.Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України
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