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Окупація Криму починалася в Москві, деокупація почалась у Києві – Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи

23 серпня 2021 року - 13:46

Окупація Криму починалася в Москві, деокупація почалась у Києві – Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи

Лише спільними зусиллями можливо напрацювати ефективні дії та домогтися деокупації українського півострова Крим. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на відкритті інавгураційного саміту Кримської платформи в Києві.

«Самотужки наша країна – Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні й підтримка на новому рівні питання деокупації українського півострова… Синергія наших зусиль має змусити Росію сісти за стіл переговорів про повернення Криму», – наголосив Глава держави.

Він також зауважив, що без забезпечення належної безпеки в Чорному морі навряд чи вдасться повернути півострів.

Водночас Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що спільними зусиллями вдалося призупинити збройну агресію Росії на Донбасі, але поки що не вдалося повернути Крим Україні.

«Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим Росією розпочалася 20 лютого 2014 року і триває ось уже 2741 день. Занадто багато, якщо чесно, часу втрачено. Ми більше не повинні втрачати жодного дня. Я дуже радий, що ми запустили наш майданчик. Україна спільно з вами, нашими друзями, міжнародними партнерами – учасниками Кримської платформи починає писати нову главу в історії України, в історії українського Криму. Це глава про деокупацію. Адже саме деокупація є кінцевою метою роботи Кримської платформи», – наголосив Президент.

«Окупація півострова Крим почалась у Москві. Деокупацію Криму точно ми почнемо в Києві», – додав Глава держави.

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Інавгураційний Саміт Кримської платформи

23 серпня 2021 року - 12:29
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