Олександр Тупицький не може виконувати повноваження судді КС та його Голови, а отже, і скликати спеціальне засідання Суду – Федір Веніславський

Після підписання Президентом Володимиром Зеленським указу № 607/2020 від 29 грудня, яким Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького було відсторонено від посади та виконання обов’язків строком на два місяці, суддя не має повноважень на скликання спеціального засідання Конституційного Суду. Про це заявив представник Глави держави в КСУ Федір Веніславський.

«З учорашнього дня Олександр Тупицький вже не може виконувати повноваження судді КСУ протягом двох місяців. Тобто він не може виконувати повноваження судді КС та його Голови, а отже, і скликати спеціальне засідання», – заявив представник Президента у Конституційному Суді, коментуючи так звані офіційні заяви, розміщені на сайті КСУ після оприлюднення зазначеного указу.

«За законом про КСУ, спеціальне пленарне засідання може бути скликане виключно Головою КСУ або особою, яка виконує його повноваження. Пан Тупицький не має на сьогоднішній день повноважень ні як суддя, ні як Голова, який відсторонений від посади, скликати спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду», – наголосив Федір Веніславський.

Він також констатував: «Відсторонення пана Тупицького від посади судді – це фактично вимушений крок, зроблений Президентом України з метою встановлення істини під час досудового розслідування кримінальної справи».

«Юридично це означає, що пан Тупицький з учорашнього дня більше не може виконувати повноваження судді протягом двох місяців. Тобто він не може брати участь у засіданнях Конституційного Суду, він не може брати участь в інших заходах, які відбуваються у КСУ», – сказав представник Глави держави у Конституційному Суді.

Крок, здійснений в цьому випадку Президентом відповідно до статті 154 Кримінального процесуального кодексу України, – це реакція на звернення Офісу Генерального прокурора про відсторонення особи, яка підозрюється у скоєнні злочину, від виконання посадових обов’язків, наголосив Федір Веніславський.

«Це робиться для того, щоб особа, яка займає певну посаду, особливо таку відповідальну, як суддя КСУ, і тим більше – Голова Конституційного Суду, не могла втручатися у здійснення досудового розслідування. Щоб вона не перешкоджала своїми діями органам досудового розслідування», – також акцентував він.

Представник Президента в КСУ зауважив, що роз’яснення щодо порядку відсторонення від посади судді Конституційного Суду, розміщене на офіційному сайті, також не має жодних юридичних наслідків, оскільки юридичний департамент, який підписався як автор такого роз’яснення, не має повноважень давати жодних роз’яснень щодо офіційного тлумачення тих чи інших норм чинного законодавства, якою є стаття 154 КПК.