Олексій Кулеба відвідав з робочою поїздкою Сумщину

За дорученням Президента України Володимира Зеленського заступник керівника Офісу Глави держави Олексій Кулеба відвідав з робочою поїздкою Сумську область.

Серед важливих питань – забезпечення освітнього процесу в регіоні, зокрема безпека дітей та облаштування укриттів. Разом із начальником Сумської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба оглянув знищену росіянами школу в Ромнах.

«Це був терористичний акт, ми маємо чітко давати цьому оцінку, маємо говорити, що сталося: Росія забрала життя чотирьох працівників освіти, людей, яких у місті знали й поважали. Чи маємо ми стирати з цього місця пам'ять про злочини ворога? Чи, може, навпаки – побудувати тут монумент, який би нагадував майбутнім поколінням про цю трагедію? Що буде на цьому місці, має вирішити громада. Але я наголошую, що сім’ям загиблих має приділятися відповідна увага», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

На сьогодні близько 200 учнів школи, яку знищила Росія, переведені в інший навчальний заклад. Діти здобувають освіту у змішаному форматі.

Олексій Кулеба також оглянув навчальні заклади обласного центру.

«Ми побували в середній школі, де немає укриття, через що діти вимушені навчатися виключно в дистанційному форматі. За словами вчителів, саме через неможливість навчатися офлайн зі школи забрали документи понад 100 дітей. Ухвалено рішення, що обласна влада дофінансує навчальний заклад, щоб облаштувати укриття. Схожа ситуація в багатьох навчальних закладах міста Суми», – повідомив заступник керівника Офісу Президента.

Він також провів нараду з керівництвом оперативно-тактичного угруповання «Суми» та оперативного угруповання військ «Чернігів», командирами військових частин і штабом зони територіальної оборони.

«Сумська область – постійно під обстрілами з боку російських окупантів. Тому важливо посилювати безпеку в прикордонні. Важлива постійна координація військових з обласною та місцевою владою. У регіоні також збільшуємо кількість мобільних вогневих груп для відбиття атак «шахедами». Розуміємо, що зима буде складною. Готуємося до будь-яких викликів», – зазначив Олексій Кулеба.

Ще одне питання, яке було обговорено, – забезпечення постійного українського мовлення на прикордонні Сумщини.

Крім того, заступник керівника Офісу Президента України ознайомився з роботою центру перебування людей, які прибули з тимчасово окупованих територій.