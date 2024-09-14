Олена Зеленська: 75% батьків вважають, що діти сьогодні стикаються з більшою кількістю загроз, ніж вони самі в дитинстві

Майже кожна четверта дитина у світі безпосередньо постраждала від війни. Такі результати дослідження «Захист дитинства: виміри безпеки для молодого покоління» презентували під час четвертого Саміту перших леді та джентльменів.

Як повідомила дружина Президента України Олена Зеленська, опитування охопило 15 країн: Україну, США, Велику Британію, Бразилію, Данію, Естонію, Фінляндію, Францію, Ірак, Японію, Кенію, Литву, Катар, Сербію й Туреччину. Із кожної з них взяли участь 300 батьків і стільки ж дітей віком від 13 до 17 років. Вивчали пʼять аспектів: безпека дітей під час війн, у школі й інтернеті, добробут удома та екологічні загрози.

«Це ті основні теми, яким ми присвятили цьогорічний, четвертий Саміт перших леді та джентльменів у Києві. У безпеки, а надто дитячої, багато вимірів, і ми спеціально дослідили основні загрози, із якими стикаються чи можуть зіткнутися всі діти світу, незалежно від країни, де живуть», – сказала перша леді.

Так, згідно з опитуванням:

Вісім із 10 дітей стикалися у школі із ситуаціями, що негативно вплинули на їхню безпеку й добробут.

Вісім із 10 дітей знають хоча б одну людину, яка стикалася зі шкідливим контентом в інтернеті.

Кожна шоста дитина турбується про свою безпеку вдома.

Серед основних проблем, які називають батьки по всьому світу, – зростання цін, бідність і безробіття.

Діти також поставили зростання цін на перше місце серед проблем для молодого покоління. Однак, коли їх попросили оцінити виклики, які впливають на них особисто, діти віддали пріоритет психічному здоров'ю. За ним ідуть сімейні турботи та екологічні проблеми.

Водночас у Японії, Сербії, Україні й Туреччині війна та пов’язані з нею небезпеки домінують серед занепокоєнь дітей.

Майже кожна четверта дитина безпосередньо постраждала від війни, а 67% зазнали її непрямого впливу. Лише 31% батьків і 33% дітей, які безпосередньо постраждали від війни, високо оцінюють свій психічний стан.

«Непрямий вплив війни відчувається у відповідях навіть у тих країнах, де війни зараз немає. Це доводить те, про що ми в Україні часто кажемо: розв’язана Росією війна впливає на весь світ і на всіх дітей», – підсумувала перша леді.

Детальні результати дослідження можна переглянути за цим посиланням.

Опитування провела компанія Catalyse Research спільно з BRAND UKRAINE за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на замовлення Саміту.