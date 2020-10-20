Олена Зеленська анонсувала запуск україномовних аудіогідів у Колізеї, Версалі та музеї Яд Вашем

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у Міжнародному форумі культурної дипломатії, під час виступу на якому анонсувала створення аудіогідів українською у трьох всесвітньо відомих музеях: Колізеї (Італія), Версалі (Франція) та Яд Вашем (Ізраїль). Аудіозаписи для Колізею вже готові та передані для інтеграції в систему аудіогідів музею, а з Версалем та Яд Вашемом днями підписано відповідні меморандуми.

«Культурна дипломатія – один з пріоритетних напрямків роботи, який я обрала для себе у статусі дружини Президента. Це – дуже широке поняття, з великою кількістю можливостей та інструментів для залучення й самовираження. Форматів – безліч, але мета – єдина: якомога ширше та яскравіше презентувати нашу країну у світі через її культуру та мову», – сказала Олена Зеленська під час виступу.

«Мій формат, мій спосіб зробити свій внесок – сприяти поширенню української мови у світі через створення україномовних аудіогідів у найбільших світових музеях та культурних пам’ятках», – наголосила перша леді.

За останні півроку в межах ініціативи Олени Зеленської запущено вже сім аудіогідів українською: в австрійській художній галереї Альбертіна та Музеї історії мистецтв, у турецькому палаці Долмабахче, музеї просто неба Ефес та Національному парку Гьореме (Каппадокія), в азербайджанському Національному музеї килима та латвійському Національному художньому музеї. Ще три аудіогіди – для музеїв Чорногорії, Італії та Литви – перебувають на етапі перекладу та звукозапису. Під час візиту Президента та першої леді до Великої Британії у жовтні 2020 року також було підписано меморандум щодо впровадження україномовного аудіогіда в лондонському Тауері.

«Для мене цей проект – не тільки про зручність. Перш за все він – про поширення української мови у світі, про те, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках. І щоб ми, українці, відвідуючи інші країни, мали змогу відчути гордість, побачивши прапор України серед переліку мовних опцій аудіогідів», – розповіла Олена Зеленська учасникам форуму.

Міжнародний форум культурної дипломатії – це фахова платформа для обговорення сучасних підходів презентації країн на міжнародній арені засобами культури та шляхом встановлення міжкультурних зв’язків, який збирає провідних фахівців України та світу для обміну найкращими практиками та спільного пошуку нових рішень. Цього року у зв’язку з пандемією COVID-19 форум проводиться в онлайн-форматі.