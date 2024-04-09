Олена Зеленська: Безбар’єрність маємо сприймати як належне та єдине правильне рішення

Під час поїздки до Рівного перша леді України Олена Зеленська відвідала Центр надання адміністративних послуг.

Вона відзначила втілення принципів безбар’єрності одразу від входу до закладу. Тут є сходи з поручнями, місця для паркування, пандус. Забезпечено доступ до інформації для людей з порушеннями зору (шрифтом Брайля), для людей з вадами слуху – жестовою мовою.

У цьому ЦНАПі ще в серпні минулого року стартував проєкт «Адмінсервіс «Ветеран», завдяки якому ветерани війни, члени їхніх сімей та рідні загиблих захисників і захисниць України можуть отримати всі необхідні послуги в режимі «єдиного вікна».

«Добре, що такі місця вже є. Треба, щоб таким ставав кожен публічний простір. Щоб не дивуватися зручності, а сприймати її як належне та єдине правильне рішення», – наголосила Олена Зеленська.

Дружина Президента також відвідала адаптивний спортивний простір, заснований Олександром Олександровим.

У закладі розробили тридцятиденну програму підтримки військових і ветеранів Hope Wins. Її мета – допомога з відновленням після травм і поранень.

Одним із відвідувачів спортивного простору є Андрій Суржук – старший оператор групи спеціального призначення 3-го полку Сил спеціальних операцій ім. Святослава Хороброго. Він дізнався про ініціативу, оскільки поруч із цим закладом розташоване кафе, яке Андрій відкрив, скориставшись державною грантовою програмою «Власна справа».

«Рада познайомитися з учасниками та засновниками спортивного простору, який надихає. Його активісти готові ділитися досвідом із тими, хто захоче відкривати подібні осередки адаптивного спорту. Бо вони зараз потрібні кожному місту і громаді, щоб ветерани могли відновитися й повноцінно жити», – зазначила перша леді.