Олена Зеленська: Данія дає лідерський і важливий приклад підтримки України в усіх сферах

Під час візиту до Королівства Данія перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Прем’єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен.

«Хочу висловити подяку вам, данському уряду й парламенту за лідерство у зміцненні стійкості та обороноздатності України. Ми цінуємо та дуже вдячні, що тільки цього року вже п’ять членів данського уряду, передусім особисто ви, здійснили візити в Україну», – зазначила дружина Президента.

Вона також подякувала за лідерство Данії в авіаційній коаліції, підготовку українського персоналу для винищувачів F-16, підтримку Української формули миру та участь у відновленні Миколаївщини.

Перша леді відзначила участь країни в медичному партнерстві, яке започаткували на третьому Саміті перших леді та джентльменів у Києві торік.

«Зокрема, налагоджене партнерство між Київською обласною дитячою лікарнею й данською національною лікарнею імені Мері Елізабет для дітей, підлітків та сімей, що очікують на дітей. Українські лікарі вже побували на навчанні в партнерській клініці. Щаслива, що змогла особисто долучитися до створення цього партнерства», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді також провела зустріч із Її Величністю Королевою Данії. Олена Зеленська привітала королівське подружжя зі сходженням на престол і подякувала за підтримку нашої країни.

«Високо ціную увагу королівської родини Данії до України, а також ваше співчуття та щире бажання допомогти нашій державі та українському народу», – наголосила вона.

Дружина Президента відвідала Український дім у Копенгагені, де зустрілася з директоркою закладу Наталією Попович та представниками української громади в Королівстві Данія.

Перша леді подякувала українським громадам за гуманітарну допомогу, просвітницьку та громадську діяльність.

«Я хочу наголосити, як важливо все, що ви робите. Зараз той момент, коли з кожного внеску, як із пазлів, складається наша оборона. Коли важливо все – від мітингу до виставки. Важливо, щоб світ не забував, що Україна обороняє не тільки себе, що російський напад – це не наше приватне питання. Україна тримає оборону за всіх», – акцентувала дружина Президента.

Крім того, Олена Зеленська поспілкувалася з відвідувачами Українського дому.