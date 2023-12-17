Олена Зеленська: Ми будуємо не просто кухні, а рівний доступ кожної дитини до здорової їжі в будь-якому куточку країни

Дружина Президента України Олена Зеленська відвідала новозбудовану першу в країні фабрику-кухню.

Заклад, споруджений у місті Бучі на Київщині з ініціативи першої леді та за підтримки The Howard G. Buffett Foundation, відвідали також меценат Говард Баффет, заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, заступник міністра освіти Андрій Сташків, заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, начальники Київської та Харківської обласних військових адміністрацій, міський голова Бучі та представники міжнародних організацій.

Як наголосила Олена Зеленська, у квітні 2023 року вони з меценатом Говардом Баффетом підняли перший символічний ківш землі на початку цього будівництва.

«Але почалося все навіть не з того ковша, а з великого бажання відбудовувати Україну й Бучу та й узагалі нормальне життя, можливості для українців. Пан Говард хотів допомогти Україні не лише відновитися після російської навали, а й стати кращою. І найперше він хотів допомогти дітям та освіті. Президент, до якого він прийшов, розповів йому, що перед вторгненням я ініціювала реформу шкільного харчування. Вже наступного дня ми сиділи з паном Говардом і спілкувалися про те, що можемо зробити», – розповіла Олена Зеленська.

Вона зазначила, що принциповим було рішення підтримати деокуповані території й водночас продовжити реформу шкільного харчування.

«Наші діти попри все хочуть і будуть вчитися й будувати своє майбутнє. Ми хотіли дати їм корисне, поживне, сучасне меню, щоб підтримати не лише фізичні сили, а й моральні», – наголосила перша леді.

«Відкриття кухні сьогодні не лише уособлює краще майбутнє для українських дітей, але й демонструє світу, що Україна продовжує рухатися вперед, залишатися сильною та дивитися в майбутнє», - сказав Говард Баффет.

Модель фабрики-кухні є однією з трьох розроблених і затверджених у межах упровадження реформи шкільного харчування у 2020–2022 роках новітніх технологічних моделей організації харчування дітей. Її особливість полягає не лише в масштабах, а й у забезпеченні дотримання високих стандартів якості та вимог НАССР, що гарантує надійність і безпеку харчування.

Фабрика-кухня – це окреме підприємство, на якому здійснюється приготування, шокове охолодження (до температури +3° С) готових страв і доставка в охолодженому вигляді до навчальних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку. Його виробничі потужності дають змогу виготовляти до 10 тис. порцій їжі на день і забезпечувати якісним харчуванням 30-40 навчальних закладів. При цьому діти як у великому місті, так і в маленькому селі отримуватимуть однаково здорові та поживні страви.

Основними споживачами продукції побудованої фабрики-кухні в Бучі вже з січня-лютого наступного року стануть школи та заклади дошкільної освіти Бучі й одразу трьох громад: Бучанської, Немішаївської, Бородянської.

«Це будуть обіди, приготовані не просто в новому приміщенні, а на сучасному обладнанні. За сучасними технологіями. І за новими вимогами реформи – щоб і корисно, і смачно водночас», – зауважила Олена Зеленська.

За її словами, до роботи підприємства в Бучі буде особлива увага, адже з нього має початися будівництво низки таких закладів в Україні. Другу фабрику-кухню побудують у Лозовій на Харківщині. Вона годуватиме щодня близько 14 тис. учнів і дошкільнят у п’яти громадах Лозівського району.

«Реформа шкільного харчування триває. Для кожного регіону ми підбираємо оптимальний варіант: десь буде фабрика-кухня, як тут, десь уже працюють опорні кухні – це інша модель, коли один шкільний заклад, де обладнання вже оновлене, готує для багатьох інших. Ми хочемо виростити здорове покоління і зробимо це. Попри все», – акцентувала перша леді.

Гості ознайомилися з системою роботи фабрики-кухні та функціонуванням її окремих технологічних зон, поспілкувалися з персоналом закладу та взяли участь у приготуванні та дегустації перших страв.