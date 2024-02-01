Олена Зеленська на конференції щодо ментального здоров’я в Берліні: Український досвід стійкості нині унікальний

Перша леді України Олена Зеленська перебуває в Берліні для участі в Українсько-німецькій конференції з питань ментального здоров’я, психосоціальної підтримки та реабілітації.

Свій візит вона розпочала із зустрічі з дружиною Президента Німеччини Ельке Бюденбендер.

«Для мене дуже важливо бути сьогодні в Німеччині, яка належить до світових лідерів у наданні допомоги Україні. Ми дуже вдячні за це й цінуємо, що підтримка з боку Німеччини має тенденцію до зростання. Цінуємо вашу особисту підтримку України та українців», – наголосила Олена Зеленська.

Дружина Президента України також подякувала за проведення Українсько-німецької конференції з питань ментального здоров'я, психосоціальної підтримки та реабілітації.

«Ця тема мені надзвичайно близька, адже у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, я ініціювала розробку та запуск Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Надзвичайно вдячна Німеччині за захід, за можливість обміну досвідом, започаткування нових партнерств. І дякую пані Ельке за особисте запрошення приєднатися», – зазначила вона.

Конференцію організовано спільно з дружиною Президента Федеративної Республіки Німеччина, Федеральним міністерством охорони здоров'я, Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку, Німецькою платформою для відбудови України, університетською клінікою Берліна «Шаріте» та БГ «Клінікен».

Концепція конференції відображає зміст обговорень на рівні міністрів охорони здоров’я, що відбулися в межах Саміту перших леді та джентльменів 6 вересня 2023 року в Києві.

Агресія, яку розпочала Росія проти України, не тільки залишила безліч людей із травмами, що змінили їхнє фізичне здоров'я, а й спричинила психологічні рани. Комплексний підхід до фізичного та психічного відновлення є основою для зміцнення потенціалу в усіх аспектах майбутнього відновлення України. Крім того, стійкість може бути підсилена створенням дієвої й доступної системи психологічної допомоги та сприянням культурі самостійної турботи про ментальне здоров’я. Ці дві теми є фундаментальними елементами Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Для подальшого зміцнення та підтримки цих зусиль у фахових обговореннях під час конференції взяли участь провідні українські, німецькі та міжнародні експерти з ментального здоров'я, психосоціальної підтримки та реабілітації.

На заході міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та міністр охорони здоров’я ФРН Карл Лаутербах підписали від імені очолюваних ними установ документ задля посилення співпраці країн з метою зміцнення медичної системи – Спільну декларацію про наміри щодо співробітництва. Підписаний документ визначає ключові напрями взаємодії на рівні міністерств.

На конференції прозвучали вітальні промови доктора Карла Лаутербаха й Федеральної міністерки економічного співробітництва та розвитку Свеньї Шульце. Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко виступив з промовою на тему «Українська система охорони здоров’я під час війни: стійкість, трансформація та стратегічні пріоритети».

Керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України Оксана Збітнєва презентувала результати дослідження «Психічне здоров’я як головний пріоритет: висновки глобальних досліджень в Україні, Німеччині та ще 9 країнах», проведеного до третього Саміту перших леді та джентльменів.

«40% жителів Німеччини відчувають на собі вплив світових конфліктів, а значить, і війни в Україні. Це не обов’язково фізичний чи соціальний вплив – радше ментальний, коли тривожність і невпевненість стає супутником кожного дня. Як ми й сподівалися, це велике, якісне дослідження починає жити окремим життям, щоб давати користь не тільки нам, а й іншим зацікавленим у добробуті своїх громадян країнам. Україна пришвидшено пройшла шлях побудови психологічної допомоги – вимушено, через вороже вторгнення. Почавши з накопичення чужого досвіду, тепер ми вже можемо ділитися своїм», – наголосила Олена Зеленська.

Вона та перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер у форматі інтерв’ю відповіли на запитання модератора щодо ситуації з ментальним здоров’ям у період війни.

Дружина Президента України розповіла про формування принципово нової системи психологічної підтримки для українців.

«Психологічна допомога зробила крок назустріч людям. Психолог – це більше не якийсь професор у далекому столичному кабінеті. Психологом стає той, кого ви вже знаєте, кому довіряєте. Найперше – сімейний лікар, близький, знайомий, із сусідньої вулиці, до якого ходите все життя. Ще одна така точка входу до психологічної допомоги – центри життєстійкості. Це такі осередки соціальних послуг, які відкривають в усіх містах і селищах. Людина може прийти туди для відновлення документів чи соцдопомоги, а принагідно знайти ще й моральну підтримку та скерування. Важливо виховувати психологічну грамотність із дитинства. Цей навчальний рік українські школярі розпочали з уроку ментального здоров'я. Ментальне здоров'я стає частиною корпоративної культури – про своїх працівників мають дбати і великі, і малі бізнеси. Бо ментальне здоров’я не починається й не закінчується в кабінеті психолога – в усіх життєвих ситуаціях людина має відчувати ментальну безпеку, тобто розуміння й допомогу», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська наголосила, що програма ментального здоров’я спрямована на те, щоб підтримувати стійкість: «На одному адреналіні важко триматися довго. Ми повинні змінити наше «паливо» – нехай ним буде глибоке розуміння себе та інших, довіра та впевненість, що рішення завжди є».