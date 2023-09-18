Олена Зеленська на полях ГА ООН: Солідарність залишається єдиним засобом проти варварства та агресії

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська розпочали візит до США для участі в заходах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй в м. Нью-Йорку 17–21 вересня. 78-ма сесія ГА ООН офіційно відкрилася 5 вересня.

У перший день візиту Олена Зеленська взяла участь у заході високого рівня на полях 78-ї сесії Генасамблеї ООН «Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці 2023: Виступаємо за рівну оплату праці – відзначаємо досягнення та розуміємо виклики», де розповіла про ситуацію з оплатою праці українських жінок.

«З початком російської агресії наші жінки відчули всі ризики й виклики, взяли на себе навантаження в усіх сферах. І це не лише вимушені переселенки, які вивозять дітей, стареньких родичів у безпечні місця. Це лікарі, бо більшість із них – жінки. Вчителі, які продовжують навчати дітей, – переважно жінки. У нас дуже потужний волонтерський рух, більшість його активісток – також жінки. Служба у війську, хоч для жінок вона добровільна, але там дедалі більше жінок – 60 тисяч. Водночас жінки стали більш вразливими, втрачаючи робочі місця та бізнес. Більшу частину нашого малого бізнесу становили жінки. А він постраждав найпершим. Дуже часто їхні крамнички, салони, фірми згоріли разом із містами, у яких розташовувалися», – розповіла дружина Президента.

Вона наголосила, що до цих випробувань додається розрив у оплаті праці – на тих самих посадах жінки отримують менше за чоловіків. Ця тенденція, характерна для всього світу, є проблемою і в Україні.

«Щоб боротися із цим явищем, ми вступили до Партнерства зі здобуття рівності Біарриц. Якщо у 2015 році розрив у оплаті між чоловіками й жінками становив 26%, то у 2021-му ми скоротили його до 18%», – зауважила перша леді.

Вона акцентувала, що й під час війни боротьба за рівну оплату праці триває.

Дружина Президента обговорила важливість порушення цієї теми з Прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір та почула під час панельної дискусії зобов’язання щодо подолання розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками до 2030 року від виконавчої директорки ООН Жінки Сіми Бахус, генерального директора Міжнародної організації праці (МОП) Гілберта Хунгбо та заступника генерального секретаря ОЕСР Ульріка Вестергорда Кнудсена.

«Держава ухвалила принципове рішення – розвиватися та вдосконалюватися навіть під час війни. Попри війну. Минулої п’ятниці український уряд затвердив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні до 2030 року. Для країни, що воює, видається амбітним? Так і є. Наші травми ми хочемо перетворити на зростання. Під час війни держава продовжує працювати над рівністю. Але важлива найголовніша складова – перемога. Щоб наші жінки могли повернутися з еміграції, працювати й отримувати гідні кошти на батьківщині, щоб відкривалися нові бізнеси, нам дуже потрібна перемога», – зазначила Олена Зеленська.

Дати українським жінкам справедливість і впевненість – не тільки юридичний, а й моральний обов’язок держави, наголосила вона.

Як розповіла перша леді, в української делегації заплановано багато важливих зустрічей. Зокрема, Олена Зеленська зустрінеться з керівництвом ВООЗ, візьме участь у заході «Боротьба за майбутнє: українські діти у війні», а також у заході ЮНЕСКО «Розбудова миру та стійкості через культуру: перетин культури, кризи та сталого розвитку», присвяченому збереженню українських культурних пам’яток.