Олена Зеленська: Невідкладні репарації постраждалим від сексуального насильства з боку окупантів – це крок до відновлення справедливості

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у міжнародній конференції «Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки», яка відбулася в Києві. До заходу також долучилися: віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інші представники уряду, парламенту, громадських організацій та широке коло міжнародних партнерів.

Участь у конференції взяли представники таких країн, як Британія, Японія, Демократична Республіка Конго, Люксембург, Норвегія, Колумбія, Швейцарія, Молдова, Швеція, Фінляндія тощо.

Захід об’єднав міжнародну спільноту для посилення ефективної допомоги всім тим, хто постраждав від сексуального насильства під час війни Росії проти України, а також заради пошуку шляхів досягнення реального правосуддя. Під час конференції наголошувалося, що одним із ключових елементів для відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, мають стати репарації.

Перша леді зазначила, що постраждалі від сексуального насильства під час війни не можуть чекати на «класичні» репарації, коли закінчиться війна або коли Росія погодиться сплатити відшкодування. Діяти потрібно негайно.

«Репарації постраждалим від грубих порушень прав людини, зокрема постраждалим від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, – це не лише економічна підтримка. Це важливий крок до відновлення справедливості. I така справедливість потрібна не тільки Україні. Справедливість для українських постраждалих вiд насильства – це нині дзеркало для самого світу», – зауважила Олена Зеленська.

У межах заходу віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина презентувала перший в Україні проєкт щодо невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства під час війни.

Ініціатива є унікальним випадком в історії репараційних заходів, коли держава спільно з громадянським суспільством та недержавними організаціями під час війни напрацьовує кроки з виплати невідкладних проміжних репарацій.

Проєкт передбачає виявлення та ідентифікацію постраждалих від сексуального насильства, визначення відповідності кожного окремого випадку критеріям сексуального насильства, а також безпосередню виплату проміжних компенсацій ідентифікованим постраждалим.

Він насамперед враховуватиме особистий підхід до кожного/кожної постраждалої, а також їхні пропозиції. Так, постраждалі уже долучені до всіх процесів у межах реалізації проєкту. Ініціатива передбачає надання одноразових проміжних компенсацій усім ідентифікованим постраждалим до кінця жовтня 2024 року. У межах пілотного проєкту одноразові проміжні компенсації зможуть отримати 500 осіб.

Проєкт ініціював Офіс віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України спільно з урядовою уповноваженою з питань гендерної політики та Глобальним фондом тих, хто пережив насильство (Global Survivors Fund). Реалізується у співпраці з Офісом Генерального прокурора, Міжнародним реєстром збитків і Міністерством юстиції.

«Поки не створено міжнародний компенсаційний механізм та конфісковані активи Росії не спрямовані на підтримку України, нам дуже важлива також відповідна допомога від країн-партнерів. Ми не можемо скасувати той біль, якого вже завдав агресор. Але можемо бути для цього болю знеболювальним. Показати, що не всі у світі – вбивці та ґвалтівники. Що допомога та підтримка є. Є справедливість. Що є заради чого жити», – наголосила дружина Президента.

Захід організував уряд України за підтримки уряду Великої Британії у партнерстві з Асоціацією жінок-юристок України «ЮрФем» та Українським жіночим фондом.

Довідка. Станом на сьогодні прокурори зафіксували 274 факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК). Важко оцінити справжній масштаб цих злочинів з огляду на продовження бойових дій, тимчасову окупацію з боку Росії частини українських територій, обмежений доступ громадян до допомоги та стигму, через яку постраждалі не бажають повідомляти про злочини. Досвід інших країн показує, що жертви можуть повідомляти про СНПК через багато років.

Невідкладні проміжні репарації – вид компенсації для постраждалих, коли не треба чекати, доки країна-агресор компенсує збитки людям і країні, на яку вона напала.