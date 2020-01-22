Олена Зеленська ознайомилася з ізраїльською системою соціалізації дітей з інвалідністю

Під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Держави Ізраїль перша леді Олена Зеленська відвідала школу для учнів зі складними формами інвалідності.

Особливістю школи Ха-Двір ха-хадаш у Єрусалимі є інтеграція дітей з особливими потребами до соціуму. Тому акцент тут роблять радше на соціальних аспектах, а не на освітніх – навчають бути самостійними, елементарно давати собі раду в побуті, прищеплюють основи особистої гігієни.

Як розповіли викладачі, кожен учень відвідує початкові уроки, музичні уроки, здобуває соціальні навички через рух, декоративно-прикладне мистецтво. Тривалість занять різна – від 20 до 45 хвилин. У кожному класі не більше шести учнів. Загалом у школі 29 дітей віком від 6 до 21 року. Зазвичай в Ізраїлі в таких закладах навчається до 70 осіб.

Серед групових методів терапії практикують трудотерапію, фізіотерапію, шіацу, їзду верхи, гідротерапію тощо. Організовують екскурсії та щорічні спільні подорожі. Починаючи з 14 років, школярі працюють в учнівських майстернях – займаються випіканням хліба, переробкою паперу та виготовленням посуду з вторинного паперу, садівництвом.

Поруч із Ха-Двір ха-хадаш, у сусідній будівлі, розташована звичайна міська школа. Як пояснили дружині Президента, задум такий, щоб учні бачили одне одного, перетиналися, спільно проводили час, спілкувалися. Крім того, щоб діти могли відчути себе частиною спільноти, школа щомісяця ініціює загальні уроки та роботу громадського кафе.

Керівництво поділилося з Оленою Зеленською рішенням щодо забезпечення харчування домашнього типу – у меню переважно вегетаріанські страви, які персонал готує разом з учнями. У школі близько 60 працівників.

Дружина Президента поцікавилася, завдяки чому Ізраїлю вдалося досягти такого рівня інклюзії. Вагомим кроком представники дирекції назвали новий закон про повну інклюзію, який почав діяти торік. Концепція полягає, перш за все, у прийнятті одне одного та готовності суспільства бути відкритим і доброзичливим.

«Нормальне суспільство не має ізолювати, відштовхувати. Я чула про ізраїльські школи, профілем яких є соціалізація, – про їхню гнучкість, зосередженість передусім на соціальних потребах дитини, водночас дбайливе ставлення та прищеплення самостійності. Тепер на власні очі переконалася в дієвості таких підходів», – зазначила Олена Зеленська у розмові з адміністрацією освітнього закладу та особисто подякувала вчителям.

«Ваша школа – справді унікальний державно-громадський проект. І дуже хочеться окремо подякувати педагогам, які допомагають дітям в адаптації, за їхню благородну місію», – підкреслила дружина Президента.