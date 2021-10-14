Олена Зеленська ознайомилася з першими результатами реалізації проекту «Громади без бар'єрів» на Черкащині

Під час спільної з Главою держави робочої поїздки на Черкащину перша леді Олена Зеленська ознайомилася з результатами реалізації проекту «Громади без бар'єрів» у регіоні. Черкаська область однією з перших почала впроваджувати принцип безбар’єрності в усіх сферах у межах проекту дружини Президента України.

Олена Зеленська оглянула басейн у місті Золотоноші, доступний для осіб з інвалідністю. Його було відкрито 19 жовтня на базі гімназії ім. С. Скляренка. Крім того, перша леді відвідала другий повністю доступний дитячий майданчик в області. Майданчики адаптовані до потреб дітей з інвалідністю, мають зонування для вдосконалення різних навичок – від дрібної моторики й фізичних вправ до розвитку кмітливості та швидкості реагування.

«Ми бачили реакцію людей, які живуть у Золотоноші, натхненні очі дітей і радісні обличчя дорослих – це найкраще свідчення того, що таких змін чекають. Я рада, що місцева влада демонструє зовсім інше ставлення до громад: прийняття, готовність бачити запит від суспільства, враховувати потреби, серед іншого й маломобільних груп населення. У суспільства з’являється розуміння важливості безбар’єрності й пошуку реальних шляхів її впровадження», – розповіла дружина Президента.

Крім того, в межах реалізації проекту «Громади без бар'єрів» на Черкащині, у Каневі, було збудовано та відкрито нову туристичну локацію «Географічний центр – серце України» з тактильною навігацією, мапою території, моделлю майданчика, аудіогідом.

У межах інформаційної безбар’єрності на базі Черкаської обласної лікарні відпрацьовується робота онлайн-додатків, які надають допомогу жестовою мовою для осіб із порушеннями слуху. А в Смілі відкрито доступний дитячий майданчик, ще один невдовзі запрацює в Черкасах.

Представники громадського сектору також залучені до співпраці: триває спільна робота з Асоціацією «Інклюзивного реабілітаційного соціального туризму» та «Українським товариством глухих». У 25% дитячих садочків оновлено матеріально-технічні засоби для інклюзивного середовища, також працює платформа «Реформа харчування від А до Я», а в школах з інклюзивним навчанням буде додатково створено 10 ресурсних кімнат і п'ять медіатек. У Черкаській області також діють регіональні програми сприяння розвитку підприємницької діяльності серед ветеранів та людей з інвалідністю.

«Громади без бар’єрів» – великий проект, присвячений створенню рівних можливостей для всіх українців та розбудові універсального публічного простору, дружнього до маломобільних груп населення та сімей з дітьми.

19 березня поточного року Черкащина приєдналася до Меморандуму про розвиток безбар’єрної архітектури. У ньому йшлося про сприяння в розбудові безбар’єрного середовища та архітектури, підвищення доступності та інклюзивності інфраструктури, транспорту, споруд, будівель і громадських просторів, розробку та впровадження безбар’єрних маршрутів, а також напрацювання та реалізацію рішень із безбар’єрності, доступності та інклюзивності у сферах публічних послуг, медицини, освіти, працевлаштування, ведення бізнесу, у галузі культури, туризму, спорту тощо. До ініціативи також долучилися Вінницька область і місто Вінниця, Донецька область і місто Маріуполь, а також Славутич.

Нагадаємо, в межах реалізації Меморандуму у Донецькій області буде відкрито безбар’єрний басейн олімпійського рівня, а у Вінниці триває розвиток служб супроводу незрячих людей, крім того, буде реалізовано дублювання суспільно важливої інформації шрифтом Брайля, аудіовізуальними засобами.