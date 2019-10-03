Олена Зеленська ознайомилася з підходом до організації харчування та фізичного виховання дітей у школах Латвії

Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Латвійської Республіки перша леді Олена Зеленська відвідала середню школу № 49 у Ризі та ознайомилася з системою організації шкільного харчування та фізичного виховання дітей у Латвії.

Візит до латвійської середньої школи було включено до програми з особистої ініціативи дружини Президента. Одним зі своїх пріоритетів у ролі першої леді України Олена Зеленська бачить реформування системи харчування та фізичного виховання школярів як запоруку здоров’я майбутніх поколінь українців, а тому активно вивчає підходи й досвід інших країн у цій сфері.

«П’ять днів на тиждень наші діти харчуються у школі, і те, що вони їдять, безпосередньо впливає на їхнє здоров’я. Безумовно, забезпечення та контроль якості й корисності шкільного харчування мають бути першочерговим завданням. Але, вивчаючи цю проблему разом з профільними фахівцями, я також побачила, що велика кількість дітей вважає шкільну їжу несмачною та замінює повноцінний обід снеками. Ми маємо знайти комплексне рішення: зробити шкільне харчування не тільки здоровим і корисним, а й смачним, та почати формувати у дітей здорові харчові звички», – розповіла Олена Зеленська.

Перша леді оглянула шкільну їдальню, ознайомилася з меню та підходами до його формування, обговорила з керівництвом школи ініціативи щодо популяризації здорового харчування серед дітей і батьків.

Дружина Президента також відвідала урок фізичного виховання. Шкільна програма з цієї дисципліни передбачає окремі уроки фізкультури для хлопців і дівчат починаючи з п’ятого класу, що дає змогу максимально врахувати ступінь фізичного розвитку дітей і підібрати правильний рівень фізичного навантаження. Олена Зеленська відзначила особливе ставлення до спорту з боку педагогів та учнів: у школі постійно відбуваються спортивні події та змагання між класами, учні беруть участь не тільки в міських, а й у національних і навіть міжнародних спортивних змаганнях, посідаючи призові місця. Ризька школа № 49 по праву вважається однією з найспортивніших у Латвії, а захоплення спортом уже давно стало частиною шкільної культури.

Першу леді вразили насиченість і різноманітність активностей, які пропонують дітям у межах шкільної програми, а також кількість уваги та зусиль з боку школи та місцевих органів влади для популяризації спорту серед учнів.

«Урок фізкультури у жодному разі не має зводитися до бездумної здачі нормативів. Він має формувати у дітей бажання та звичку до здорового способу життя, мотивувати до занять спортом. Саме таке ставлення до фізичного виховання я побачила у вашій школі», – підсумувала свій візит перша леді.

«Ваш успішний приклад є для мене дуже корисним, бо вдосконалення уроків фізичного виховання в українських школах я вважаю ще одним пріоритетним завданням, яке разом зі здоровим харчуванням допоможе зберегти здоров’я українців з дитинства», – додала вона.