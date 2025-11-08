Олена Зеленська ознайомилася з реалізацією безбарʼєрних проєктів у Бородянці й Бучі

У межах виїзного засідання Ради безбар’єрності, яке відбулося під головуванням Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, перша леді України Олена Зеленська разом з іншими учасниками ознайомилася з реалізацією безбарʼєрних проєктів у Бородянці й Бучі.

Зокрема, вони відвідали спортивний комплекс «Академія спорту» в Бучі, на базі якого функціонує сучасний спортивний зал і тренувальні майданчики для різних видів спорту.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний ознайомив із тим, як розвивається адаптивний спорт у цьому спортивному комплексі. Цього року тут створили клуб зі стрільби з лука для ветеранів війни, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, а також клуб з волейболу сидячи для ветеранів війни.

«Спорт покращує не тільки фізичний, але й психологічний стан. Тому потреба в доступному спорті така сама стратегічна, як і потреба в доступному лікуванні чи реабілітації», – наголосила перша леді.

Олена Зеленська також відвідала Бородянку, де втілюється проєкт Міністерства розвитку громад і територій «Рух без барʼєрів» – створення безперешкодних маршрутів, що поєднують шляхи, будинки й заклади міста.

За словами заступниці міністра розвитку громад та територій України Наталії Козловської, проєкт реалізується вже в 15 пілотних громадах (13 містах і двох селищах) та охоплює реновацію ЦНАПів, адмінбудівель, будинків, закладів культури.

«У Бородянці перший безбарʼєрний маршрут проліг Центральною вулицею, що постраждала під час російської окупації. Тож тут завдання – не просто відновити, а зробити умови для жителів кращими, людянішими, ніж вони коли-небудь були. Адже всі мають право на вільний рух», – зазначила Олена Зеленська.

Крім того, перша леді відвідала литовсько-український ліцей Бородянської селищної ради, відбудований після руйнування російськими окупантами.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначив, що цей навчальний простір одразу будували згідно з вимогами безбарʼєрності: із бордюрним пандусом з поручнем, входом, доступним для людей на кріслах колісних, тактильними смугами та інформаційними табличками на маршрутах, а також з інклюзивним ліфтом до укриття.

У ліцеї також є два інклюзивні класи, у яких навчається шестеро дітей з особливими освітніми потребами.

Також учасники Ради безбарʼєрності відвідали Центр соціально-психологічної реабілітації в Бородянці, який російські окупанти розстріляли з танка в березні 2022 року. На відновлення цього закладу Президент України спрямував грошову нагороду, яку йому присудив Конституційний центр США разом із медаллю Свободи.

Відновлений центр запрацював у березні 2024 року. Тут є укриття, інклюзивний та обладнаний простір із приміщеннями терапії, тренажерними залами, масажними кабінетами, кімнатою інноваційних технологій, у якій доступні шоломи віртуальної реальності, прилади для вимірювання стресу, сенсорне обладнання для зняття напруги.

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова розповіла учасникам ради, що в межах проєкту міністерства центр забезпечує соціальну та психологічну безбарʼєрну підтримку для ветеранів війни, людей, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих і померлих захисників та захисниць України.

«Перетворити травму на зростання – Центр “Бородянка” є ілюстрацією того, що це можливо, бо саме це з ним самим і відбулося», – зазначила Олена Зеленська.