Президент відзначив науковців Національною премією України імені Бориса Патона

Президент Володимир Зеленський зустрівся з лауреатами Національної премії України імені Бориса Патона 2025 року та вручив їм дипломи й почесні знаки.

Нагороди отримали вчені, які відзначилися в розвитку медицини, реновації озброєння та військової техніки, розробці матеріалів для новітніх озброєнь, захисті критичної інфраструктури, покращенні протидії злочинності, розробці безпілотних систем, ракет, боєприпасів і вдосконаленні військового планування, – загалом 73 лауреати з 10 науковими роботами.

Президент подякував науковцям за їхній внесок у цілісність і міцність держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна пишається досягненнями вчених та потребує втілення наукових розробок у життя.

«Не таємниця, що кожен із вас своїми роботами реально посилює щоденно Україну. Там, де це найбільше потрібно, і потрібно саме зараз, під час війни. Обороноздатність, виробництво нашої української сили, нашої зброї, наших безпілотних систем, ракет, боєприпасів тощо», – сказав Глава держави.

Президент акцентував, що роботи науковців допомагатимуть Україні долати різні виклики й загрози.

«Все це надзвичайно цінно, все це доводить – і це також не таємниця, – що наша українська наука жива. Хоч би як складно науковцям було. І наука поруч з армією, поруч із дипломатією – така ж дієва сила в протидії російському злу. І наша наука працює, зростає, що важливо під час війни, створює, робить Україну сильнішою», – зазначив Володимир Зеленський.

Національна премія України імені Бориса Патона, яка є державною нагородою, була заснована в травні 2021 року. Президент відзначає нею наукові дослідження, які сприяють розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, медицини, освіти та охорони навколишнього середовища.