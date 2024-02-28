Олена Зеленська під час візиту до Великої Британії: Зміцнення України – це зміцнення всього демократичного світу

Перша леді України Олена Зеленська розпочала робочий візит до Великої Британії для участі в конференції Soft Power Index.

У перший день візиту дружина Президента провела зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном. Вона подякувала за послідовну підтримку України.

«Високо цінуємо, що Сполучене Королівство стало першою країною, із якою Україна на початку цього року підписала угоду про безпекове співробітництво. Ви подали гідний приклад іншим партнерам», – сказала перша леді.

Вона також відзначила послідовну позицію Великої Британії щодо конфіскації російських активів.

Олена Зеленська також висловила подяку міністрові за участь у Міжнародній коаліції за повернення депортованих Росією українських дітей. Повернення викрадених дітей є основою плану дій Bring Kids Back UA, який ініціював Президент України Володимир Зеленський: «Розраховуємо, що Велика Британія й надалі відіграватиме провідну роль у посиленні міжнародної проукраїнської коаліції та допомагатиме нам зміцнювати нашу безпеку та стійкість перед російською загрозою».

Перша леді також провела зустріч із міністеркою охорони здоров’я та соціального захисту Великої Британії Вікторією Аткінс.

Олена Зеленська подякувала за допомогу в медичній галузі, яку надає Україні Велика Британія. Зокрема, було передано близько 60 автомобілів швидкої допомоги, 4,2 млн доз ліків, включно зі знеболювальними та антибіотиками, 1,5 млн одиниць інших товарів, включно із засобами індивідуального захисту, респіраторами, бинтами, милицями та іншими медичними товарами. У січні 2023 року Британія відправила Україні намети для облаштування мобільних клінік у місцях, де медичні заклади були пошкоджені внаслідок обстрілів, 80 ліжок, понад 30 тис. халатів тощо.

«Ви, ваша команда й ваша країна дуже багато допомагаєте Україні. Мова не лише про обладнання, машини швидкої допомоги, ліки та інші засоби для збереження життя та здоров’я. Я вдячна за вашу допомогу знаннями, вдячна за увагу ваших фахівців у сфері охорони здоров’я, які готові ділитися знаннями та досвідом. Особливо вдячна тим лікарям, які поїхали в Україну в перші місяці війни, щоб навчати та консультувати своїх українських колег», – зазначила перша леді.

Сторони обговорили подальшу співпрацю, зокрема у сфері медичного партнерства. Україна запустила проєкт міжнародного медичного партнерства торік, під час сателітного саміту міністрів охорони здоров’я, який відбувся в межах третього Саміту перших леді та джентльменів у вересні в Києві. Тоді було підписано 25 меморандумів між медичними закладами України та світу. Це можливість для конкретних медустанов знайти партнера для обміну досвідом, спільних навчань, проведення операцій, досліджень тощо. Під час саміту Велика Британія приєдналася до спільної заяви міністрів щодо побудови стійкого міжнародного партнерства у сфері охорони здоров’я для розширення можливостей медичних працівників.

Станом на сьогодні започатковано 29 партнерств між 21 українським та 26 закордонними закладами охорони здоров’я з 15 країн.

Також на зустрічі йшлося про співпрацю у сфері зміцнення ментального здоров’я. Олена Зеленська відзначила важливість круглого столу, присвяченого ментальному здоров’ю, який відбудеться 1 березня в Лондоні.

«Уже третій рік українці вимушені витримувати надзвичайне навантаження на своє ментальне здоров’я через повномасштабне військове вторгнення Росії. Розуміючи, що стара система не зможе охопити всіх, хто потребує допомоги, я ініціювала її трансформацію через Всеукраїнську програму ментального здоров’я. І я була б щаслива, якби британські експерти та фахівці стали партнерами та опорою для українських колег на цьому шляху», – наголосила дружина Президента.

У Лондоні перша леді та представники Фундації Олени Зеленської провели зустріч із командою Amazon, зокрема з Тануджею Рандері, керівною директоркою і віцепрезиденткою (Європа, Близький Схід та Африка) компанії Amazon Web Services. Українська сторона отримала підтвердження від партнерів щодо передачі 700 гаджетів для українських учнів у межах Коаліції девайсів.

Дружина Президента розповіла про діяльність своєї Фундації, яка зосереджена на підтримці українців у трьох напрямах: гуманітарна допомога, освіта та охорона здоров’я.

«Наша мета – забезпечити доступ до освіти для максимальної кількості українських учнів як офлайн, так і в онлайн-форматі», – сказала перша леді.

«На жаль, у низці регіонів діти не мають змоги навчатися у школах фізично. Тому учнів і педагогів ми забезпечуємо ноутбуками та планшетами, щоб навчальний процес не зупинявся. Упродовж півтора року роботи Фундація передала близько 50 тис. гаджетів. Разом із партнерами з Коаліції девайсів – Міністерством освіти і науки України та Міністерством цифрової трансформації України – найближчим часом забезпечимо ще стільки ж», – додала вона.

Олена Зеленська подякувала компанії Amazon за співпрацю в цьому напрямі.

«Наприкінці грудня 2023 року моя Фундація отримала майже 5 тисяч планшетів та електронних книг із вашого складу в Польщі. Ці девайси найближчим часом будуть розподілені для дітей із вразливих категорій у 10 регіонах України, де переважає частка онлайн-освіти. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська області», – сказала перша леді.

Дружина Президента відзначила, що потреба в гаджетах все одно залишається великою і становить майже 350 тис. девайсів для дітей і 70 тис. для педагогів.

Під час зустрічі команда Amazon анонсувала передачу ще 700 гаджетів вже у межах Коаліції девайсів.

Олена Зеленська також розповіла про інші проєкти Фундації з підтримки освіти в Україні: будівництво укриттів для шкіл (4800 шкіл і дитячих садків в Україні не мають укриття), створення освітніх осередків у лікарнях («Школа супергероїв» – простори, де діти, які перебувають на тривалому лікуванні, можуть продовжувати освіту. Нині таких у лікарнях країни створено вже 11), а також – про проєкт відбудови творчо-спортивного центру в Бородянці на Київщині, розрахованого на 2 тис. дітей, який було знищено під час окупації.

«Дякую всім, хто допомагає відбудовувати та зміцнювати Україну. Бо це – внесок у зміцнення всього демократичного світу».