Олена Зеленська поспілкувалася з першими леді Польщі, Литви та Франції

Перша леді України Олена Зеленська поспілкувалася в режимі відеозв'язку з першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою, Литви – Діаною Наусєдєнє, Франції – Бріжит Макрон.

Вона подякувала дружинам президентів за теплий прийом українських громадян, надану українцям можливість отримувати медичні та освітні послуги нарівні з громадянами їхніх країн.

У Польщі нині перебуває 2,5 млн тимчасових переселенців з України, у Литві – понад 50 тис., у Франції – більш як 70 тис.

Перша леді України також висловила подяку Польщі та Франції за прийом на лікування українських дітей з онкологією в межах міжнародної евакуаційної ініціативи «Рейси життя».

З березня 2022 року завдяки домовленості між першими леді, керівництвом та міністерствами охорони здоров'я країн, а також співпраці волонтерських і медичних організацій онкохворих дітей спочатку привозять до Львова, у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Далі у супроводі медбригад їх разом із близькими доправляють до Польщі, у спеціально створену клініку Unicorn. Там пацієнтів розподіляють на постійне лікування до Польщі чи інших країн Європи.

Зараз на території Республіки Польща допомогу отримують сотні дітей з онкологією, 45 пацієнтів доправлено літаком до Франції. «Рейси життя» будуть продовжені, зазначили перші леді.

Крім того, Олена Зеленська обговорила з дружиною Президента Литви Діаною Наусєдєнє новий спільний проект – щойно створений у Вільнюсі Український центр, який стане осередком культурного, соціального та освітнього життя українців у Литовській Республіці.

«Запланували розвивати його так, щоб охопити і мовні курси, і психологічну допомогу, щоб центр став українським серцем Литви – місцем проведення конференцій, зустрічей, допомагав українцям та Україні інтегруватися. До речі, Український центр – це тепер офіційна назва, ми її погодили якраз під час відеоспілкування», – зазначила Олена Зеленська.

Вона запропонувала колегам нові проекти для співпраці. Зокрема йшлося про національну програму психологічної допомоги.

«Вона спрямована на підтримку дітей та їхніх батьків, людей з інвалідністю, людей старшого віку, учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Минулого тижня, під час зустрічі з першою леді США Джилл Байден в Ужгороді ми говорили про цей проект і виникла ідея – залучити перших леді інших країн до розв'язання проблем психологічного/ментального здоров’я. Створюючи систему психологічної допомоги в Україні, ми братимемо найкращий світовий досвід. Біль війни треба прожити та пережити, щоб були сили йти далі і сприймати життя, щоб нація будувала майбутнє», – розповіла Олена Зеленська.

Також перші леді обговорили проект «Книжки без кордонів» із забезпечення дітей-переселенців виданнями українською мовою. Для цього українські видавці надають макети книжок, а місцеві їх друкують.

У Польщі такий проект погодилася взяти під свій патронат перша леді Агата Корнгаузер-Дуда.

Крім того, ішлося про проект з організації літнього відпочинку для дітей українських переселенців у Литві та Франції.

«Коли ми торік створювали в Києві клуб перших леді та джентльменів світу, ніхто не очікував, за яких трагічних обставин знадобиться його потужна сила. І ось тепер кожне «як ти?» від моїх колег зцілює українські рани в буквальному сенсі! Дружба, яка формується в таких умовах, буде найміцнішою. Дякую, друзі. Чекаю, коли зможемо обійнятися вже при особистій зустрічі», – резюмувала Олена Зеленська.