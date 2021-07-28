Олена Зеленська презентувала перший україномовний аудіогід у Греції

У межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської відбувся запуск 28-го україномовного аудіогіда. Відтепер українську мову можна буде почути на туристичних автобусних маршрутах GRAY LINE грецької компанії Athens Open Touг. Для Греції це перший україномовний аудіогід.

«Я вже не раз наголошувала на тому, що аудіогіди – важлива частина розвитку культурної дипломатії. Коли в міжнародних інституціях до основного переліку доступних мов додається синьо-жовтий прапорець – це свідчить про поширення української мови по всьому світу», – розповіла дружина Президента України.

Туристичні маршрути GRAY LINE розташовані в містах Афіни, Пірей і регіоні Афінської Рив’єри. Запуск україномовного аудіогіда в Греції став можливим завдяки співпраці Посольства України з грецькою компанією Athens Open Touг.

Раніше Олена Зеленська представила україномовні аудіогіди в Лондонському Тауері, німецькому палаці Сансусі, фортеці у Східній Африці та ще у 24 культурних та історичних пам’ятках. Мережа таких аудіогідів – частина проекту у сфері культурної дипломатії, яким опікується перша леді з метою популяризації та розширення використання української мови за кордоном.