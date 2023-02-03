Олена Зеленська презентувала україномовні аудіогіди в музеях Нідерландів

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про українські аудіогіди, які запрацювали одразу у двох музейних закладах Нідерландів.

Так, аудіоекскурсія українською доступна в музеї Ешера (Escher in Het Paleis). Він розміщений у палаці Ланге Ворхаут, який був збудований у 1764 році. Мауріц Корнеліс Ешер (1898–1972) – видатний нідерландський художник-графік, відомий у всьому світі. Його роботи вирізняються незвичайним баченням світу та грою з логікою простору. У музеї представлено близько 120 робіт митця, що репрезентують майже весь його творчий шлях.

Україномовний аудіогід запрацював і в музеї Абрагама Бредіуса – великого нідерландського мистецтвознавця, дослідника архівів, публіциста, колекціонера й мецената. Серед експонатів музею є роботи таких відомих художників, як Рембрандт, Ян Стін, Аерт ван де Нір і Мейндерт Гоббема.

Проект з упровадження українських аудіогідів у провідних пам’ятках світу із 2020 року реалізується під патронатом першої леді України Олени Зеленської та налічує вже 56 аудіоекскурсій українською в 36 країнах.

Лише торік український супровід з’явився в Національному музеї Чехії, Музеї імміграції в Сан-Паулу (Бразилія), палаці Шенбрунн (Австрія), Історико-художньому заповіднику «Гобустан» (Азербайджан), соборі Святого Мартіна (Словаччина), на автобусному туристичному маршруті Hop-on Hop-off в Осло (Норвегія), у Національному музеї «Палац Великих князів Литовських» (Литва), храмі Улувату на Балі (Індонезія), Національному музеї Катару.

«Майже за рік війни, коли російські загарбники розбомбили, розграбували так багато наших музеїв, ми навчилися особливо цінувати мистецтво: таке тендітне, воно протистоїть війні та дикунству самим своїм існуванням, дає надію, що людський дух завжди переможе руйнування й грубу силу. І, звісно, світовий спадок має промовляти українською – мовою країни, яка бореться саме за людські цінності. Наш проект не зупиняється, бо українське не спинити», – наголосила Олена Зеленська.