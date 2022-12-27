Олена Зеленська розповіла, як втілюється ініціатива зі створення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки

Перша леді України Олена Зеленська підбиває підсумки своєї роботи у 2022 році за напрямом психічного здоров'я та психосоціальної підтримки.

Як наголосила дружина Президента, з 24 лютого перед українцями постало безліч нових викликів і випробувань. Один із них – наслідки повномасштабної війни для психічного здоров'я. Як продемонструвало дослідження від компанії «Градус», проведене влітку 2022 року, понад 70% українців відчувають стрес або сильну знервованість.

«Саме для того, щоб подолати цей виклик, я ініціювала започаткування Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Мета – створити власну, українську модель системи психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка вбере найкращі світові й вітчизняні практики. Серед завдань – побудувати ефективну систему якісних і доступних послуг із психічного здоров’я, щоб ними міг скористатися кожен, хто їх потребує», – розповіла Олена Зеленська.

Розробку та впровадження програми координує Міністерство охорони здоров’я в тісній взаємодії з українськими та міжнародними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Перша леді розповіла про етапи втілення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки здоров'я – від ініціативи до реалізації.

Міжнародна співпраця

Дружина Президента сприяє залученню міжнародної підтримки та експертизи, об'єднанню зусиль усіх, хто може надати допомогу у створенні та впровадженні програми. Так, вона провела серію зустрічей і телефонних розмов із першими леді інших країн. На зустрічі з дружиною Президента Сполучених Штатів Америки Джилл Байден у Білому домі Олена Зеленська говорила про необхідність консультацій з американськими фахівцями з подолання наслідків травматичних ситуацій, спричинених війною. У телефонній розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог сторони домовилися, що ізраїльські фахівці з психічного здоров’я надаватимуть експертну підтримку своїм українським колегам. А про вивчення досвіду Бельгії, яка успішно реформувала свою систему охорони психічного здоров’я, дружина Президента України домовилася під час телефонної розмови з Королевою бельгійців Матильдою.

Окрему увагу питанню ментального здоров’я українців Олена Зеленська приділяла під час зарубіжних візитів. Зокрема, вона обговорювала створення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки з очільницею Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер, виконавчою директоркою Фонду ООН у галузі народонаселення Наталією Канем, міністром охорони здоров’я Великої Британії Стівеном Барклі.

Під час зустрічей з директором Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Гансом Клюге Олена Зеленська обговорювала експертну допомогу та підтримку у створенні Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Про необхідність інтегрувати психологічну підтримку в усі сфери життя перша леді розповіла під час виступу на 75-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, найвищого керівного органу ВООЗ.

Відновлення психічного здоров’я українців стало однією з ключових тем другого Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся влітку в Києві.

Розробка Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки

7 травня було створено Міжвідомчу координаційну раду з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

На базі МОЗ сформовано проектний офіс, команда якого відповідає за розробку та втілення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Для цього застосовується багатокомпонентний підхід, зокрема:

- оцінка потреб на сьогодні та прогнозування, як вони можуть зростати, з урахуванням впливу наслідків війни на психіку людей;

- аналіз міжнародного досвіду та те, як на ці потреби долають в успішних країнах або у країнах зі схожим досвідом;

- аналіз власних ресурсів – що ми маємо і як це працює: фахівці, послуги, процеси, інфраструктура;

- пропозиція дієвих рішень – які кроки потрібно зробити, щоб збалансувати запит від населення з можливостями та дати ефективну відповідь на потреби людей.

12-18 вересня українська делегація здійснила візит до Бельгії з метою вивчення досвіду реформи системи та послуг із психічного здоров’я. 10 листопада було проведено круглий стіл з фахівцями з Великої Британії, які поділились досвідом своєї країни у розвитку системи охорони психічного здоров’я.

Співпрацю в цьому напрямі також підтримує Представництво Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

У листопаді підписано Меморандум між МОЗ, ВООЗ та 15 партнерами, спрямований на розбудову спроможностей первинної медичної ланки щодо ведення поширених психічних розладів, зокрема пов’язаних зі стресом, за Програмою ВООЗ із подолання прогалин у сфері психічного здоров’я (mhGAP). Після проходження відповідного курсу медпрацівники первинної ланки зможуть надавати допомогу пацієнтам із депресією, тривогою, посттравматичним стресовим розладом, суїцидальною поведінкою, вживанням психоактивних речовин тощо. Станом на грудень майже 800 медичних працівників пройшли навчання. Також для масштабування цього навчання наприкінці грудня було започатковано відповідний онлайн-курс.

У листопаді МОЗ та НСЗУ запровадили новий пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» в межах Програми медичних гарантій.

8 грудня презентовано Оперативну дорожню карту «Пріоритетні багатосекторні заходи із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні під час та після війни», яка дасть змогу швидко реагувати на виклики тут і зараз. У документі визначено пріоритети, на які мають орієнтуватися всі, хто працює у сфері психічного здоров’я в умовах гуманітарної кризи.

Під час роботи над програмою також здійснюються консультації зі штаб-квартирою ВООЗ та взаємодія з технічною робочою групою з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка об’єднує близько 270 партнерів.

Проведено аудит потреб населення у послугах зі сфери психічного здоров’я.

Завершується розробка комунікаційної кампанії, яка повинна сформувати у суспільстві культуру турботи про ментальне здоров’я та подолати стигму.

Проведено три стратегічні сесії, присвячені розробці моделей послуг з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки для різних цільових груп.

Навчання фахівців

У межах Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки різні форми навчання пройшли близько 60 тис. фахівців.

Відбулася серія навчань тренерів за курсом зі стрес-менеджменту «Самодопомога плюс» від ВООЗ. Учасниками навчання стали представники МОЗ, Мінсоцполітики, МОН, Мінветеранів, МВС, Міноборони, Мінреінтеграції, а також тренери від компаній-учасників спільноти «Бізнес без бар'єрів», зокрема «Укрзалізниці», неурядових та міжнародних організацій.

Понад 25 тис. педагогічних працівників пройшли курс підвищення кваліфікації «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій». Це дасть змогу надавати першу психологічну допомогу та емоційну підтримку дітям і підліткам під час освітнього процесу.

Навчання фахівців відбувається також у партнерстві з громадськими організаціями Ізраїлю: онлайн-конференцію IsraelMedDay відвідали понад тисячу фахівців; близько 3 тис. фахівців з МВС, працівників секторів освіти та соціальної роботи, «Укрзалізниці», «Укрпошти» та «Ощадбанку» пройшли навчання від Israel Trauma Coalition. 6 вебінарів від Ізраїльського центру травми та стійкості NATAL наживо прослухали понад 2 тис. фахівців. Навчання щодо надання першої психологічної допомоги та стрес-менеджменту також пройшли близько 160 операторів урядових гарячих ліній.

28 листопада стартував спільний проект з IsraAID, спрямований на підтримку людей, які тривалий час перебувають у лікарнях, а також лікарів та всього медперсоналу лікарень, адже ті, пропускаючи через себе людські історії та увесь біль пережитого й почутого, потребують не меншої підтримки. Проект реалізовуватиметься в лікарнях Дніпра, Вінниці та Київської області, уже підготовлено 60 фахівців.

Продукти та проекти

У межах Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки були розроблені такі продукти:

Довідник «Базові навички турботи про себе та інших».

Новий розділ «Довідника безбарʼєрності» – «Етика взаємодії у період стресу».

Стрес-менеджмент у додатку BetterMe: Mental Health.

Ролики для ТБ «Скажи чесно, ти як?» Аптечка самодопомоги від українських зірок і телеведучих.

Серія анімаційних відеороликів про природу стресу, допомогу собі та близьким.

Корисні матеріали із самодопомоги та підтримки інших, зібрані на сторінці: https://bf.in.ua/useful/

Також у межах програми започатковуються пілотні проекти, які згодом можна буде масштабувати. Одним із них стала психологічна реабілітація дітей в оздоровчо-освітньому таборі Gen.Camp в Іспанії. Під патронатом Олени Зеленської відбулося дві зміни, під час яких реабілітацію пройшли 58 українських дітей, які постраждали від російської агресії.

«Уже перша зміна табору стала неочікуваною для самих фахівців: діти почали усміхатися, мріяти. Жити. Виявилося, що дитяча психіка може протистояти найважчим випробуванням за умови правильно підібраної терапії та вчасної допомоги. Тож наше завдання зараз – повернути їм віру в любов і щастя, як і хотіли їхні батьки. І ми вже бачимо, що це нам вдається», – зазначила Олена Зеленська.

Допомога дітям надається безкоштовно з ініціативи та коштом приватних українських меценатів.

«Наша мета – створити таку систему, яка забезпечуватиме доступ до психологічної допомоги та підтримки для кожного, хто цього потребує. Запустити дієвий механізм, який працюватиме довгі роки. Щоб послуги для людей були якісними та в потрібному місці в потрібний час, у зрозумілому вигляді. І головне – щоб вони були дружніми: «пригортали» людину та в жодному разі не відштовхнули її», – резюмувала дружина Президента.