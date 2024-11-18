Олена Зеленська: Серед російського руйнування повертати людям нормальне, гідне життя – людяно й мудро

Перша леді України Олена Зеленська у Словенії взяла участь у засіданні Міжнародного трастового фонду (ITF) – гуманітарної організації, яка займається відновленням і розвитком країн, які постраждали внаслідок конфліктів.

Серед учасників заходу – Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, перший джентльмен Алеш Мусар та перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Олена Зеленська наголосила, що засідання відбувається в тисячний день повномасштабного російського вторгнення.

«Тотальні російські обстріли останніх днів, жалоба в моєму рідному Кривому Розі за родиною, у якій загинули троє дітей і мама... У таких реаліях Україна живе вже тисячу днів через повномасштабний російський напад», – зазначила перша леді.

За її словами, лише в Харкові впродовж останнього місяця російські окупанти зруйнували або пошкодили 380 будинків.

«Ось чому я вдячна Словенії, яка оголосила про намір узяти під патронат проєкти з відбудови в Харківській області. Але ми не можемо чекати закінчення війни для відновлення. Бо людям, які залишаються без житла, закутаним лише в рятувальні ковдри, треба продовжувати жити. І жити гідно», – наголосила дружина Президента.

Вона також запропонувала словенському фонду долучитися до ініціатив, які реалізує Фундація Олени Зеленської.

Крім того, перша леді України зустрілася з Прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом і подякувала його країні за військову й гуманітарну допомогу, укладену влітку двосторонню безпекову угоду та приєднання до Спільної декларації про підтримку відновлення та реконструкції України.

У присутності Олени Зеленської та Роберта Голоба одразу три словенські клініки уклали меморандуми про медичне партнерство з українськими закладами. Клініка Любляни співпрацюватиме з Волинським обласним територіальним медичним об’єднанням захисту материнства та дитинства, Перинатальна клініка Любляни – з Одеським перинатальним центром, Університетський клінічний центр Марібор – з Полтавською обласною клінічною лікарнею ім. Скліфосовського.

«Партнерство, яке ми минулого року започаткували на Саміті перших леді та джентльменів, із перших 25 угод розрослося до 54. І вже рятує й рятуватиме далі життя», – підсумувала дружина Президента України.