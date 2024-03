Олена Зеленська: Школи й садочки, попри війну, стали місцями, у яких закладається здорове майбутнє наших дітей

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у великій партнерській зустрічі, яка відбулася в суботу на першій у країні фабриці-кухні, в місті Бучі на Київщині. Захід був присвячений обговоренню стратегічних цілей реформи шкільного харчування, основною метою якої є забезпечення якісного та здорового харчування дітей у кожному куточку України.



Участь у зустрічі взяли очільники та представники українських міністерств (Міністерство економіки, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я), представники WHO (ВООЗ), WFP (ВПП ООН), UNICEF Ukraine, The Howard G. Buffett Foundation, United Nations Development Program (UNDP) in Ukraine, UNOPS Ukraine, DECIDE, «ULEAD з Європою», проєкту «Діємо для здоров’я» Світового банку в Україні, Європейського інвестиційного банку в Україні, Європейського банку реконструкції та розвитку, ЄС, посольств Канади, Франції, Італії, Японії, Фінляндії, Великої Британії, США, Норвегії, Данії, Швеції, Швейцарії, Латвії, Литви, Естонії та Австралії.



«Буча – місце нашого болю, але й нашої надії. Два роки виповнюється завтра з моменту її звільнення від російської окупації. Тоді ми знайшли місто пораненим, знесиленим. А зараз ми бачимо, як воно відновлюється. Повертаються люди, приїздять нові. Це неймовірно надихає. І ще один доказ цього відновлення, що відбувається з Бучею, – двічі унікальний заклад, бо він перший такий у країні», – сказала Олена Зеленська.

Вона подякувала всім партнерам й учасникам реформи за те, що допомагають розвивати та втілювати її проєкти, «не тільки виживати, а й розвиватися, дивитися в майбутнє з оптимізмом».



Партнерська зустріч складалася з двох блоків: з інтерактивної частини, у межах якої учасники ознайомилися з роботою фабрики-кухні й занурились у технологічні процеси приготування страв, і з офіційної частини, яка передбачала панельну дискусію за участі міністрів та міжнародних партнерів реформи.



У межах великої партнерської зустрічі офіс реформи шкільного харчування разом із першою віцепрем’єр-міністеркою України – міністеркою економіки України Юлією Свириденко, міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком, заступницею міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександрою Азархіною та заступником міністра освіти і науки України Андрієм Сташковим презентували чотири стратегічні цілі реформи шкільного харчування, як-от: посилення фінансової та інституційної спроможності громад, модернізація інфраструктури закладів освіти, забезпечення розвитку кадрового потенціалу, формування культури здорового харчування. Зокрема, було окреслено карту потреб (найактуальніші потреби реформи), створену командою реформи й профільними міністерствами задля кращого розуміння партнерами пріоритетних завдань згідно зі стратегічними цілями реформи.



У межах презентації стратегічних цілей міністри озвучили найактуальніші потреби реформи шкільного харчування. Модерував панель керівник офісу реформи шкільного харчування Орест Степаняк.

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про важливість активізації розвитку державно-приватного підприємства у сфері освіти шляхом ухвалення законопроєкту № 7508, а також акцентувала важливу потребу в підтриманні бізнес-екосистеми за допомогою поступових і зважених кроків у напрямку співпраці з локальними фермерами й місцевими надавачами послуг.



Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна озвучила загальну потребу в будівництві, відновленні й модернізації харчоблоків закладів освіти по всій Україні, наголосила на необхідності залучення грантової підтримки для розробки ПКД на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт приміщень харчоблоків закладів освіти, а також розповіла про такі потреби, як проведення навчальних заходів для проєктантів та проєктних організацій і фінансування експертної підтримки для громад.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків розповів про необхідність забезпечити рівні можливості харчування для дітей і про будівництво 24 кулінарних хабів по всій Україні до кінця 2027 року, наголосив на необхідності організації навчання для управлінців, ознайомив присутніх із цифровими проєктами реформи, а також поділився планами створення національної премії для кухарів «ЗнаЇмо Awards».



Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко озвучив нагальну потребу в підтриманні інформаційної кампанії про здорове харчування, наголосив на необхідності залучення ЦКПХ до формування в учнів харчових звичок і здорового способу життя, підкреслив важливість створення освітніх та дидактичних матеріалів для української школи про вплив здорового харчування.

Також у межах партнерської зустрічі відбулася панельна дискусія за участі міжнародних партнерів реформи: UNICEF, WFP, The Howard G. Buffett Foundation, DECIDE. Модераторкою панелі виступила Світлана Кісільова, cпеціалістка із соціально-поведінкових змін у UNICEF. Було визначено конкретні цілі для майбутньої співпраці, представлено ідеї та ініціативи, які посилять взаємодію між державою та міжнародними партнерами в межах розвитку реформи.

«Щоб масштабувати наші здобутки й результати, потрібно більше ресурсів і більше партнерів. Хочемо знайти друзів, які тепер допоможуть втілити такі ж проєкти та продовжити реформу на своєму рівні кожній громаді. Школи й садочки, інші дитячі заклади стали місцями, у яких, попри війну, закладаються здорові харчові звички на все життя, отже, закладається майбутнє всього суспільства», – зазначила перша леді.

Довідка. Реформа шкільного харчування, яка розпочалась у 2020 році за ініціативою першої леді Олени Зеленської, продовжує набирати обертів усупереч викликам війни. Фабрика-кухня є ініціативою першої леді Олени Зеленської в межах реформи шкільного харчування, яку запланували ще до початку російського вторгнення. Меценатом проєкту виступив американський бізнесмен і філантроп Говард Баффет. Фабрика-кухня в Бучі, що розпочала роботу 11 березня 2024 року, – пілотний проєкт, який уже поширюється на інші регіони України. Будівництво другої фабрики-кухні вже розпочалось у Лозівській громаді Харківської області. Одна подібна фабрика-кухня може забезпечувати харчуванням кілька десятків навчальних закладів (нині в Україні діє мережа з 13 тисяч шкіл і 9 тисяч закладів дошкільної освіти).