Україна й Данія розширюють спільне виробництво дронів трьох типів і продовжать розвиток данської моделі

У Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном.

На зустрічі також була присутня міністерка закордонних справ, промисловості та торгівлі Фарерських островів, що входять до складу Королівства Данія, Сірід Сімона Стенберг, яка вперше приїхала до України з візитом.

«Хочу подякувати уряду Данії за організацію нещодавнього візиту до вашої країни. Дуже вдячні за нашу двосторонню співпрацю, підтримку, яка надходить від Данії, насамперед військову», – зазначив Глава держави.

З початку повномасштабного російського вторгнення Данія надала 9 млрд євро оборонної допомоги. Зокрема, 1,8 млрд євро передбачено на цей рік.

Серед ключових тем зустрічі – оборонні потреби України, посилення ППО, протидія російським ракетам, зокрема балістиці, та розвиток спільного оборонного виробництва. Передусім ішлося про спільне виготовлення БпЛА трьох типів: дронів, які використовуються на фронті, дронів-перехоплювачів і далекобійних дронів.

Сторони також обговорили подальший розвиток данської моделі, зокрема збільшення інвестицій, та відкриття українських оборонних виробництв у Данії. Данська делегація запевнила в повній підтримці України та готовності поглиблювати двосторонню співпрацю.

Під час зустрічі приділили особливу увагу енергетичній безпеці й підготовці до зими. Президент зазначив, що вже зараз потрібно шукати рішення, які допоможуть людям пережити наступну зиму.

Крім того, ішлося про подальшу гуманітарну підтримку – допомогу з будівництвом укриттів у госпіталях, школах і закладах вищої освіти.