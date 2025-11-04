Олена Зеленська спільно з командою Фундації відвідала велику прийомну родину та Школу Супергероїв на Полтавщині

Перша леді України разом із командою Фундації Олени Зеленської відвідала велику прийомну родину на Полтавщині, для якої цього року збудували новий дім за підтримки Hilti Foundation у межах проєкту «Адреса дитинства».

Родина Ольги та Олександра Чечер поділилася своєю історією. Вони розповіли про життя після переїзду й показали, який вигляд тепер має їхня оселя.

«Кожен дім, який ми будуємо в межах “Адреси дитинства”, – це не лише про житло. Це передусім про можливість для дітей зростати в сім’ї – поруч із тими, хто їх підтримує, захищає та любить. Коли бачиш, як після всього пережитого родина знову має власний дім, де лунає дитячий сміх і відчувається родинний затишок, розумієш: саме цього ми прагнемо – щоб кожна дитина мала не тимчасовий притулок, а дім, у якому чекають, приймають і піклуються», – зазначила дружина Президента.

«Адреса дитинства» – проєкт Фундації Олени Зеленської, мета якого – зведення нових будинків для великих прийомних родин. Він покликаний забезпечити їх комфортним житлом і водночас сприяти розвитку сімейного виховання як альтернативи інтернатним закладам. У межах першої хвилі проєкту Фундація звела 17 будинків у восьми регіонах України.

Після успішної реалізації першої хвилі у травні 2025 року було оголошено другу хвилю проєкту – насамперед для тих прийомних родин, які готові прийняти на виховання більше дітей. Фундація вже розпочала зведення наступних 20 таких будинків за підтримки міжнародних партнерів: десять – за підтримки Об’єднаних Арабських Еміратів, а ще десять – завдяки гранту, наданому Danish Business Authority через донорський внесок A.P. Møller Relief Foundation.

Олена Зеленська з командою Фундації також відвідала Школу Супергероїв у Полтаві. Освітній простір, що працює на базі дитячої лікарні, забезпечує безперервне навчання дітей, які перебувають на лікуванні.

«Освітній осередок Школи у Полтаві працює вже майже рік – перший у місті. Щомісяця понад 100 дітей, які опинилися в лікарні, можуть продовжувати навчання, попри хворобу розвиватися та отримувати позитивні емоції», – зазначила директорка ДУ «Школа Супергероїв» Наталія Жилінська.

Створення центру профінансувала Фундація Олени Зеленської за підтримки міжнародного партнера – благодійника з Південної Кореї Good Steward Inc. FEBC-Korea.