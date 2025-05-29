Олена Зеленська стала гостею фінального випуску подкасту «Простими словами», присвяченого ментальному здоров’ю під час війни

Один з основних здобутків Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» – збільшення кількості українців, що змінили своє ставлення до теми психічного здоров’я. Про це перша леді України Олена Зеленська розповіла під час фінального випуску подкасту «Простими словами» від «Віледж».

«Якщо на початку Всеукраїнської програми ментального здоров’я у 2022 році 46 % українців казали, що ніколи не звернуться до психолога, то нині таких залишилося 22 %. Люди все більше дозволяють собі підтримку щодо ментального здоров’я: долають багаторічне упередження, стигму щодо турботи про ментальне здоров’я. Починають розуміти, що звернутися по допомогу вчасно – так само відповідально, як і до лікаря з будь-якого іншого питання», – зазначила Олена Зеленська.

Дружина Президента також розповіла, що допомагає їй підтримувати сили та власний ресурс, і поділилася досвідом турботи про ментальне здоров’я.

Упродовж останніх двох років подкаст «Простими словами» виходив у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Проєкт реалізували у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України за підтримки ВООЗ.

Ведучі – журналіст і письменник Марк Лівін та клінічна психологиня Софія Терлез – записали 52 епізоди, з якими ознайомились 9 млн українців.