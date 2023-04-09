Дружина Президента України Олена Зеленська та меценат Говард Баффет відкрили будівництво першої в Україні фабрики-кухні в Бучі. Проект другого такого підприємства погоджено для міста Лозової Харківської області.

Перший ківш ґрунту на місці початку будівництва підняв на екскаваторі особисто меценат проекту Говард Баффет. У запуску робіт також узяли участь заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, т. в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Дмитро Назаренко, міський голова Бучі Анатолій Федорук, співзасновник ГО «Національна асоціація громадського харчування» Орест Степаняк.

Проект фабрики-кухні – частина реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською та розпочатої у 2022 році. У її межах спільно з Міністерством розвитку громад та територій було напрацьовано три варіанти організації харчування у школі:

1. Кухня повного циклу (у навчальних закладах, де є економічна доцільність і технічно-технологічна можливість, усе готують на місці з нуля).

2. Опорні кухні (з однієї потужної кухні їжу транспортують до сусідніх шкіл).

3. Фабрика-кухня (великий обсяг постачання, окрема будівля, у якій готують, шоково охолоджують їжу й транспортують до багатьох шкіл).

На такій фабриці-кухні можна приготувати 10 тис. порцій. Таким чином відбувається економія витрат на воду та електроенергію, налагоджується систематизоване постачання дітям безпечної та якісної їжі.

Очікується, що фабрика-кухня в Бучі забезпечить харчуванням одразу три громади (Буча, Немішаєве та Бородянка), де розташовано кілька десятків навчальних закладів. Потужності виробництва можуть бути переналаштовані або розширені для задоволення потреб у харчуванні будь-яких верств населення, які цього потребують. Зокрема, підприємство зможе годувати тимчасово переміщених осіб і місцевих жителів.

«Для нашої країни та всього світу Буча – місце російських злочинів, але ми хочемо, щоб разом із цією драматичною пам’яттю вона продовжувала жити як нормальне, щасливе місто, ставати комфортнішою, щоб на цих вулицях гралися діти. Щоб тут вони ходили до школи й дорослішали. Щоб це місто було таким, яким воно й задумане: рідним, улюбленим, місцем сили для тисяч людей. Щоб жителі його не втратили, а цінували ще більше», – сказала Олена Зеленська під час запуску будівництва.

Вона наголосила, що саме фабрика-кухня стала початком повернення до проекту реформи шкільного харчування, реалізацію якого перервав російський напад.

«Завдяки кухні ми повернулися до реформи шкільного харчування, яку перервало російське вторгнення. Ми усвідомили, що ідея годувати дітей якісно й поживно у воєнний час стає хоч і складнішою в реалізації, але ще важливішою. Бо наші діти й наші педагоги продемонстрували справжній героїзм. Вони не перервали навчання. Тож підтримати дітей і педагогів, зокрема й харчуванням, від якого залежить якість навчання, – це наше бажання», – наголосила Олена Зеленська.

Під час запуску будівництва відбулося також розширення ініціативи: презентовано проект другої такої фабрики, яку побудують у місті Лозовій на Харківщині. Було підписано відповідний меморандум. З українського боку його скріпили підписами начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Лозівський міський голова Сергій Зеленський.

28 березня на сесії Харківської міської ради ухвалено рішення про відведення земельної ділянки площею 1,5 га, розпочато бюджетування та проектування об’єкта. Очікується, що фабрика-кухня в Лозовій забезпечить харчуванням 89 шкіл і дошкільних закладів Лозівської територіальної громади.

«Проект фабрики-кухні – не лише про їжу. Це про спільні дії. Про підтримку, яка не має кордонів і територіальних обмежень. Це про допомогу та взаємодію в широкому сенсі, бо кухні – це й робочі місця, і необхідне цим територіям економічне пожвавлення. Словом, кухні – це проекти про життя та необхідну для нього енергію. Це виробництво не лише калорій, а й надії та снаги для дітей і дорослих», – акцентувала дружина Президента.

Перша леді подякувала місцевій владі, команді Ореста Степаняка за реалізацію проекту, а команді Говарда Баффета – за любов до України, віру в неї та в її дітей.