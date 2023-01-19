Олена Зеленська у Давосі закликала бізнес і політиків не припиняти гуманітарну підтримку України

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у панельній дискусії CEO's for Ukraine, яка відбулася в межах Всесвітнього економічного форуму у Давосі (Швейцарія).

До розмови приєдналися Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Дружина Глави держави розповіла про гуманітарну сферу, у якій українці зараз потребують підтримки з боку бізнес- та політичної спільноти світу. Вона наголосила, що, хоч форум економічний, говоритиме насамперед про захист та збільшення людського капіталу.

«Слово «людський» тут на першому місці невипадково. Спочатку – людина, потім капітал. Спочатку людяність. Спочатку цінності, – зазначила перша леді. – І коли ми кажемо світу про захист нашої держави й відбудову після бойових дій, ми маємо на увазі передусім захист людей і відновлення нормального життя для них настільки, наскільки це можливо».

Олена Зеленська поінформувала про основні напрями відбудови України, у яких працює створена нею Olena Zelenska Foundation: допомога прифронтовим територіям, які зазнали найбільших руйнувань інфраструктури, відновлення Ізюмської лікарні, підтримка разом із Європейською комісією сталого освітнього процесу. Перша леді також презентувала новий проект, що стартував під егідою її Фундації, – зведення типового житла для дитячих будинків сімейного типу. Вона розповіла, що до повномасштабного вторгнення в Україні функціонувало 1297 таких дитбудинків, однак частина з них була змушена евакуюватися та втратила житло, інші перебувають у зоні постійного ризику.

«Ми шукаємо фінансування й типові проекти будинків, які зможуть вмістити до 10 дітей і двох батьків-вихователів. Наразі в нас уже понад 1200 заявок від українців, які просто зараз, у час війни, висловили бажання всиновити дитину та пройшли відповідне навчання. І такий проект – це можливість для кожної людини у світі долучитися до порятунку життів», – зазначила дружина Президента.

Після дискусії Олена Зеленська дала прес-конференцію для низки світових ЗМІ. Вона наголосила, що вдячна Давоському форуму за можливість говорити про перспективи майбутнього України з погляду збереження та відновлення людського потенціалу.

«Жодна відновлена будівля не має ніякого значення без людини», – переконана перша леді.

Крім того, у четвер Олена Зеленська провела зустріч із міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Дружина Глави держави подякувала за постійну підтримку в боротьбі з російською агресією – саме Нідерланди стали одним зі світових лідерів у наданні військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, запровадженні санкцій проти агресора, а також у притягненні Росії до відповідальності за її злочини.

Перша леді зазначила, що з огляду на високі ризики відновлення наступальних дій та ескалації з боку Росії Україні потрібне негайне посилення військової підтримки. Співрозмовниці також обговорили найближче засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 20 січня. Надзвичайно важливо, щоб за його підсумками Україна отримала позитивні рішення щодо забезпечення ключових потреб у зброї.

«Спасибі за ваші слова подяки, але це наш обов’язок – допомагати. Ми робимо те, що можемо, і робитимемо це й далі», – зазначила Кайса Оллонгрен.

Зі свого боку Олена Зеленська окремо подякувала за лікування та реабілітацію в Нідерландах понад 60 українських військовослужбовців і висловила сподівання, що така важлива допомога з боку нідерландського уряду триватиме.

Особливим фокусом розмови була культурна співпраця. У 2023 році в держбюджеті Нідерландів зарезервовано загалом 2,5 млрд євро на допомогу Україні. Частина коштів буде спрямована на збереження культурної спадщини та підтримки культурної сфери нашої країни. Зокрема, допомогу вже отримали Охтирський краєзнавчий музей, Чернігівська бібліотека для юнацтва, Національний музей мистецтв Богдана та Варвари Ханенків. Заклади змогли підготувати експонати та будівлі до зимового періоду, а також почати розробляти плани майбутніх реставраційних робіт.