Олена Зеленська у Стенфордському університеті обговорила питання інклюзії, забезпечення рівного доступу та потреб студентів і викладачів з інвалідністю

У межах робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до США перша леді Олена Зеленська зустрілася з керівництвом Департаменту Стенфордського університету з питань різноманіття та рівних можливостей, що опікується забезпеченням рівного доступу та потреб студентів і викладачів з інвалідністю та інклюзії. На зустрічі, зокрема, йшлося про програми взаємодії з обміну досвідом інклюзивних практик з університетами у світі, плани щодо покращення роботи в напрямку забезпечення особливих освітніх потреб студентів і створення умов для викладачів у США, а також забезпечення онлайн-освіти у Стенфордському університеті.

«В Україні інклюзивні підходи стають пріоритетом, адже це відповідь на запит людей з особливими потребами і всього українського суспільства», – поділилася Олена Зеленська.

Департамент з питань різноманіття та рівних можливостей покликаний забезпечувати рівні можливості в отриманні освіти для всіх осіб, незалежно від расової, національної, релігійної приналежності та сексуальної орієнтації. Він існує при Стенфордському університеті, заснованому в 1885 році. Нині у закладі навчається приблизно 55% чоловіків і 45% жінок.

Стенфордський університет – це міжнародна установа, де здобувають освіту студенти з усіх 50 штатів США та з 91 країни світу. Університет об’єднує сім шкіл і 18 міждисциплінарних інститутів, у яких вчиться понад 15 тис. студентів, з них 3 тис. – це люди з інвалідністю. Департамент приділяє окрему увагу питанню забезпечення належних умов навчання для осіб з фізичними вадами та інвалідністю, що є важливим елементом загальної політики університету.

«Наша основна мета – забезпечити включення та участь студентів у навчальному процесі з максимальною можливістю їхнього потенціалу. Тобто ми маємо розкрити унікальні можливості кожного нашого студента. Кожен студент унікальний для нас. Кожен студент є інакшим», – зазначила Роза Гонзалес, директорка Департаменту з питань різноманіття та рівного доступу.

Навчальний план в університеті складається індивідуально для кожного студента. У закладі є доступні класи, забезпечується переклад лекцій жестовою мовою, кожному викладачеві надсилають спеціальні інструкції щодо додаткового часу для складання іспиту чи потреби студента складати тест чи іспит в окремій кімнаті. Працюють асистенти, які конвертують текст: збільшують, оцифровують, передають шрифтом Брайля. Студенти мають змогу завантажити в спеціальну систему свої медичні довідки, додати конкретний запит щодо надання освітніх послуг.

«Наше завдання – зробити так, щоб люди з інвалідністю були помічені. Щоб вони були серед інших студентів, а ті розуміли, що ми всі – рівні», – підсумувала Шейла Санчес, директорка програм для осіб з інвалідністю Департаменту з питань різноманітності та доступу.

Нагадаємо, Олена Зеленська разом з Президентом України прибула до США. У програмі візиту першої леді – низка зустрічей та заходів, зокрема відкриття «Українського дому», а також запуск першого україномовного аудіогіда у Сполучених Штатах.