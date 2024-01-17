Олена Зеленська у зверненні до учасників форуму щодо реформи шкільного харчування: Йдеться про безпеку, здоров’я та майбутнє наших дітей

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до учасників першого у 2024 році регіонального форуму щодо впровадження реформи шкільного харчування.

Форум відбувся в Чернігові. До кінця лютого ще сім областей мають провести відповідні зустрічі зі своїми громадами.

Традиційно до регіонального форуму долучилися представники проєктного офісу реформи шкільного харчування, профільних міністерств та державних структур, зокрема Міністерства освіти, Міністерства інфраструктури, ЦЗО ДУ «Професійні закупівлі», Антимонопольного комітету України, щоб презентувати напрацювання в межах реформи, успішні кейси впровадження змін, подальші кроки та плани.

Проєктні менеджери офісу реформи акцентували увагу представників громад на тому, що торік було ухвалено національну Стратегію реформи шкільного харчування на період 2023–2027 років. Саме на її основі громади та області у 2024-му мають розробити свої локальні стратегії з упровадження змін у системі харчування в закладах освіти на місцях. У них має бути передбачено оновлення матеріально-технічної бази харчоблоків у закладах освіти, вибір моделі організації харчування та навчання кухарів тощо.

«Зараз, під час війни, нагодувати корисно та якісно не менш важливо, ніж зігріти чи побудувати укриття. Все це – частина безпеки та наснаги дітей. Разом ми вже багато реалізували: розробили й затвердили Стратегію реформи до 2027 року. Оновили законодавчу базу, і зараз маємо прозорі та зрозумілі механізми впровадження змін. Модернізуємо кухні та їдальні у школах та садочках. А менш як місяць тому, у кінці грудня, закінчилося будівництво першої в Україні фабрики-кухні. Підвищуємо кваліфікацію кухарів, запускаємо в роботу кулінарні хаби, розробляємо навчальні програми, формуємо спільноту агентів змін. Усе це – інструменти для кожного з вас. Бо настає етап впровадження реформи на місцях, у ваших громадах. І це – найважливіший етап. Саме від вас – від громад та мешканців, місцевого керівництва та керівництва шкіл – залежатиме, чи стануть такі важливі зміни реальністю. Чи зможемо ми разом забезпечити нашим дітям однаковий доступ до поживної та якісної їжі і в маленькому селі, і у великому місті», – звернулася до учасників форуму ініціаторка реформи Олена Зеленська.

Учасники заходу обговорили актуальні питання, пов'язані з удосконаленням процедури закупівель, вибором нових моделей харчування, контролю якості харчування дітей, модернізацією харчоблоків та іншими аспектами реформи.

Так, уповноважена АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Ганна Горносталь розповіла про правила закупівлі продуктів і послуг харчування та назвала порушення, які найчастіше зустрічає АМКУ.

Заступниця директора Департаменту – начальниця відділу південно-східних регіонів Департаменту впровадження пріоритетних проєктів регіонального розвитку та критичної інфраструктури Мінінфраструктури Юлія Подюк поділилась інформацією щодо можливостей залучення фінансових ресурсів міжнародних донорських фондів для забезпечення модернізації харчоблоків закладів освіти (платформа Dream) та добору проєктів для відновлення коштом державного бюджету.

Про новий професійний стандарт підготовки кухаря закладу освіти та навчання агентів змін у 2024 році розповіла Ірина Шумік, генеральна директор5е Директорату професійної освіти МОН.

Із ситуацією в Чернігівській області у сфері забезпечення харчуванням учнів шкіл учасників форуму ознайомив Юрій Музика, начальник Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Він зазначив, що Чернігівщина є непростим регіоном. За даними Управління освіти і науки ОДА, в області налічується близько 393 шкіл, але через близькість до кордону з Росією та безпекові питання тільки 41 % (160 шкіл) з них навчають офлайн. Заклади середньої освіти відкрили лише після висновків відповідної комісії та згоди батьківського комітету й педколективу. Всі школи у 40-кілометровій зоні біля кордону працюють онлайн. Та попри все в області здобувають освіту близько 90,1 тис. учнів, які потребують підтримки та піклування. І забезпечення доступу до здорового харчування для дітей в таких умовах є одним із пріоритетних напрямів роботи місцевої влади, як і створення відповідних умов для навчання та харчування в закладах освіти. Спільними зусиллями місцевої влади, громад, донорів та партнерів станом на кінець 2023 року вдалося відновити або модернізувати 51 харчоблок в освітніх закладах Чернігівщини.

«Важливо, щоб кожен із тих, хто на місцях втілює реформу, відчував її як власний проєкт, свою особисту справу. Тільки так і має бути, адже вона про безпеку та збереження наших дітей. Тому постійно нагадую, що ми готуємо не просто шкільні обіди, а сьогоднішню стійкість і здорове майбутнє. І не тільки для нинішніх школярів, а для всієї країни, всього суспільства, самих себе», – наголосила дружина Президента.

Нагадаємо, протягом 2023 року за участю команди проєктного офісу реформи шкільного харчування було організовано та проведено 11 форумів, присвячених реалізації Стратегії реформи шкільного харчування в регіонах. Заходи відбулися в Одеській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях. Під час форумів учасники, серед яких були представники ОВА, органів місцевого самоврядування, територіальних громад та освітяни, мали змогу ознайомитися з практичними аспектами впровадження реформи, оцінити її ефективність на місцях та поділитися першими результатами.