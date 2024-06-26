Олена Зеленська: Українські діти знають, що життя та свободу треба виборювати

Перша леді України Олена Зеленська поспілкувалася у відеорежимі з директором директорату освіти та навичок Організації економічного співробітництва та розвитку Андреасом Шляйхером. Напередодні національної освітянської конференції EdCamp «Точка стійкості – 2024» вони обговорили соціально-емоційні навички українських дітей.

«Думаю, в усіх сучасних дітей у цивілізованих країнах батьки виховали спільні цінності: людське життя та свобода й повага до них. Але українські діти знають іще дещо – життя та свободу треба виборювати. На жаль, їм довелося дізнатися це з власного досвіду, із досвіду їхніх батьків. Водночас наші діти здобули вміння ухвалювати рішення, нести відповідальність, піклуватися про інших і захищати їх», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді також розповіла про реалізацію Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», яка, зокрема, спрямована на підтримку стійкості дітей.

«Сподіваюся, що завдяки спільним зусиллям родин, школи, держави, наших закордонних друзів підтримаємо та зміцнимо наших дітей для подальшого мирного і щасливого життя», – зауважила дружина Президента України.

Андреас Шляйхер відзначив міцний зв’язок між учителями та учнями, який помітив в Україні, і важливість програми ментального здоров’я. Він наголосив, що програма вже може слугувати прикладом для інших країн.