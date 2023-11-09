Олена Зеленська: Українським дітям випало надто багато випробувань через російське вторгнення, мусимо їх захистити

Під час візиту до Франції перша леді України Олена Зеленська разом із першою леді Французької Республіки Бріжит Макрон і міністром освіти країни Габріелем Атталем відвідали початкову школу Арбалет – французький державний навчальний заклад, розташований у центральній частині Парижа, в історичному 5-му районі міста.

Нині початкову освіту в цій школі здобувають 268 дітей, зокрема двоє учнів з України. Загалом станом на листопад поточного року в середніх освітніх закладах Франції навчається 17 тис. 89 українських дітей.

У квітні 2022 року за сприяння Посольства України у Франції Академія Парижа відкрила у школі Арбалет курси української мови для тимчасово переміщених дітей з України. Навчання на курсах безкоштовне й доступне як для українців, так і для дітей інших національностей, які навчаються в паризьких школах за французькою системою освіти. Нині курси в цьому закладі відвідують 56 дітей. Вивчення мови також відбувається у двох інших школах Парижа – у 12-му та 19-му районах. Загальна кількість дітей, які відвідують курси в трьох школах, – 170.

Для забезпечення викладання на курсах Академія Парижа виділила загалом вісім ставок для вчителів української мови. Їх заповнили педагоги, які знайшли на території Франції захист від російської агресії в Україні.

«Українським дітям випало надто багато викликів через російське вторгнення. Від фізичної небезпеки до моральних випробувань через необхідність залишити дім і приживатися на новому місці, часто в новій культурі. Дуже хочеться захистити їх від усіх можливих переживань, дати відчуття впевненості, відчуття майбутнього. Дуже обнадійливо, що тут, у Франції, це розуміють і вже роблять», – наголосила Олена Зеленська.