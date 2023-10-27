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Олена Зеленська в інтерв’ю Vogue Ukraine Edition: Турбота про психологічний стан – це питання виживання для українців

26 жовтня 2023 року - 11:53

Олена Зеленська в інтерв’ю Vogue Ukraine Edition: Турбота про психологічний стан – це питання виживання для українців

Турбота про свій психологічний стан – питання виживання для українців, і це стосується всього світу, заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю виданню Vogue Ukraine Edition.

Дружина Президента нагадала, що результати міжнародного соціологічного дослідження, представлені під час третього Саміту перших леді та джентльменів у Києві 6 вересня поточного року, продемонстрували: ментальне здоров’я входить до п’ятірки найбільших глобальних викликів сьогодення й майбутнього. Жителі 11 країн світу, які взяли в ньому участь, скаржаться на тривогу, невпевненість у майбутньому та крихкість сталих систем. Це підкреслює актуальність Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яка реалізується в Україні для того, щоб зробити психологічну допомогу для людей максимально поширеною й доступною.

Перша леді наголосила, що найбільший виклик, який постав під час реалізації програми, – це стигма, стереотип, що сильні люди не потребують допомоги. Щоб цього позбутися, потрібен лагідний і дружній підхід, переконана Олена Зеленська. Для популяризації серед українців думки про те, що звертатися по допомогу не соромно, у межах програми запустили комунікаційну кампанію «Ти як?».

Дружина Президента також відзначила необхідність уважного ставлення до психологічного стану дітей і спілкування з ними.

«Діти постійно запитують: коли закінчиться війна? Найправильніше сказати як є: я не знаю, але вона точно закінчиться», – наголосила перша леді й додала, що також важливо разом планувати майбутнє.

Олена Зеленська зазначила, що емпатія є важливим інструментом підтримки стійкості людини та всього суспільства.

Вона також висловила переконання, що держава й суспільство мають підготуватися, аби створити гідні умови для захисників і захисниць.

«Просто прикласти руку до серця, коли бачиш військового, – це мило, але краще діяти: облаштувати робочі місця для людей з інвалідністю, подумати, як за потреби допомогти ветеранам із навчанням та перекваліфікацією», – сказала перша леді.

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