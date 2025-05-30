Олена Зеленська: Важливо, щоб після будь-яких поранень люди знайшли себе в суспільстві, професії, житті

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до учасників Superhumans Reunion’25 – фестивалю, який обʼєднує спільноту ветеранів, їхніх рідних і всіх, кому небайдужа тема реінтеграції та відновлення людей із травмами війни.



Загалом участь у фестивалі, що його організував Superhumans Center, узяли понад 600 ветеранів та їхніх рідних, більш ніж 60 партнерів, урядовці, посли іноземних держав та українські артисти.



«Коли два роки тому запускався Superhumans, ми розшифрували для себе його назву так: українці не жертви, а супергерої, і об’єднує нас не травма, а її спільне подолання. Цей префікс “супер” не якесь формальне почесне звання – він народжується зі спільнодії, витривалості й бажання всіх причетних боротися. Дякую кожному й кожній, хто сьогодні повертає нашим людям можливості», – сказала Олена Зеленська.



Перша леді закликала урядовців і бізнеси сприяти тому, щоб випускники Superhumans Center знаходили своє місце в житті. Зокрема, важливо, щоб Міністерство економіки допомагало випускникам із працевлаштуванням, що є основним запитом ветеранів. Від Міністерства у справах ветеранів залежить інтеграція в життя, від спорту до розв’язання будь-яких соціальних питань.



«Тим часом самі випускники Superhumans часто питають: “Чим ми можемо допомогти країні?” Візьму на себе сміливість відповісти. Дорогі суперлюди, передусім хочеться бачити, що ви добре почуваєтесь і реалізуєтесь у тому, чого самі для себе бажаєте. А ваш приклад, ваша стійкість, самі ваші усмішки дуже допомагають уже, просто зараз», – наголосила перша леді.