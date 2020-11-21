Олена Зеленська відкрила другий день четвертого Українського жіночого конгресу

Перша леді Олена Зеленська виступила на четвертому Українському жіночому конгресі – платформі, що об'єднує українських та міжнародних громадських діячів, політиків, державних посадовців, експертів і лідерів думок задля встановлення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життя.

Однією з основних тем цьогорічного конгресу з огляду на ситуацію у світі стала пандемія COVID-19, її вплив та наслідки для жінок у сфері трудових і сімейних відносин, а також захист від гендерно зумовленого насильства.

«Роль жінки у суспільстві та в сім’ї у складні часи посилюється, як і навантаження на неї. Під час карантину ми, жінки, крім своїх професійних обов’язків, виконували й домашню роботу, обсяг якої збільшився. Одночасно встигали допомагати з навчанням дітям, які вчилися дистанційно вдома», – сказала Олена Зеленська у своїй промові.

«У професійному житті жінкам також доводиться протистояти викликам, спричиненим пандемією. Особливо лікарям та медичним працівникам, серед яких в Україні жінок – понад 80 відсотків. Не можемо забувати й про освітян, яким довелося швидко вчитися самим, аби продовжувати навчати наших дітей. Взагалі, мабуть, немає жодної професійної сфери, на яку б не вплинула пандемія», – наголосила вона.

Перша леді також розповіла про успіхи України як учасниці міжнародного «Партнерства Біарріц», започаткованого країнами G7 з метою співпраці у встановленні гендерної рівності. Олена Зеленська ініціювала приєднання України до Партнерства під час свого виступу на Українському жіночому конгресі наприкінці минулого року, а у вересні 2020-го Україна офіційно стала його повноправною учасницею.

У статусі партнерки Біарріц Україна взяла на себе зобов’язання посилити роботу у п’яти ключових сферах: розвивати безбар’єрний публічний простір, дружній до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; навчати дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігати та протидіяти домашньому та гендерно зумовленому насильству; зменшити розрив у оплаті праці жінок і чоловіків та створити більші можливості для чоловіків піклуватися про дітей.

Олена Зеленська наголосила на важливості задекларованих принципів та цілей, підкресливши, що їхня актуальність під час пандемії зросла ще більше, та закликала учасників конгресу продовжувати разом розбудовувати Україну рівних можливостей.